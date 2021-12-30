PSM'den Quick Sigorta'ya ve Corpus Sigorta'ya 2 ödül

İSTANBUL (AA) - Finansal kurum, fintech ve startup'ların 1 Ocak ila 28 Ekim 2021 tarihleri arasında hayata geçen inovatif projelerinin değerlendirildiği PSM (Payment Systems Magazine) ödüllerinde, Quick Sigorta ve Corpus Sigorta ödüle layık görüldü.

Şirket açıklamasına göre, finans ve teknoloji sektörünün en prestijli ödüllerinden biri olarak kabul edilen PSM ödülleri, İş Sanat Kültür Merkezi'ndeki ödül töreniyle sahiplerini buldu.

Quick Sigorta, "2Teker 2Yürek"in, motosiklet sürücülerinin trafikte görünürlüğünü artırmak amacıyla yola çıktıkları "Quick Routes" projesi ile "En İyi Tutundurma Pazarlama Başarısı" dalında altın PSM ödülü alırken, Corpus Sigorta ise "Önleyici Sigortacılık" ile "En İnovatif Ürün" dalında yine altın PSM ödülüne layık görüldü.

Ödülleri, Maher Holding Sigorta Grup Başkanı ve Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar ile Corpus Sigorta Genel Müdür Vekili Murat Şişli birlikte aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Quick Sigorta Genel Müdürü Ahmet Yaşar, Quick Sigorta'nın 2021'i bir ödül daha alarak kapattığını belirterek, "Daha önce birçok kez söylediğim gibi şirketimiz yeni ama kadromuz alanında uzman ve deneyimli. Bu sebeple geçmiş yıllarda olduğu gibi bu yıl da aldığımız ödüllerle emek ve gayretimizin meyvelerini topluyoruz." ifadelerini kullandı.

İlk günden beri gündemlerindeki konulardan birinin de motosiklet sürücülerinin trafikteki görünürlüğünü artırmak ve güvenliğini sağlamak olduğunu aktaran Yaşar, şunları kaydetti:

"Bunun için gerçekleştirdiğimiz pek çok projede 'motosikletleri fark edin' dedik. Quick Routes projesi de bunlardan biri. 2019 yılında faaliyete geçirdiğimiz Quick Routes projesi, tüm bu süreçte pek çok şehirde Quick acenteleriyle ve motosiklet tutkunlarıyla buluştu. Quick Routes, 2Teker 2Yürek'in, içerisinde 'Dünyanın En Tehlikeli Yolları' listesinde olan ve zorlu etapların bulunduğu bir seyahat yolculuğu olarak bugüne kadar 10 etap olarak gerçekleşti. Bu seyahatlerde biriktirilen anıları, fotoğraf ve videoları ise Quick Routes'un sosyal medya hesaplarında, Q Blog'ta ve Quick Routes dergimizde yayınlıyoruz. Böylelikle sadece motosiklet kullanıcılarının değil, aynı zamanda gezmeyi ve keşfetmeyi seven herkesin ilgisini çekmeyi de başardık. Ödüllendirilen diğer kuruluşları tebrik ediyorum. Bu ödüller iş dünyasına kendini geliştirebilmesi için motivasyon sağlıyor."

- "Önleyici sigortacılık misyonumuzu sürdürmeye devam edeceğiz"

Corpus Sigorta Genel Müdür Vekili Murat Şişli de Corpus Sigorta olarak sigortalılarına sadece risk transferi değil, risk yönetimi hizmetleri ile de önleyici sigortacılık yaklaşımını bir bütün olarak sunduklarını belirterek, "Bu ilkeyle yola çıkarak hizmete sunduğumuz Önleyici Sigortacılık ile bu yıl 'En İnovatif Ürün' ödülüne layık görüldük. Bunun için de çok mutluyuz. İş insanlarımızın yatırımlarını korumak, olası riskleri önceden tespit ederek önlemek ve yine de risk gerçekleşirse zararı tazmin etmek üzere bütünleşik bir modeli uyguluyoruz. Konularında uzman, müşteriye özel çözümler üretebilen, farklı bakış açılarına sahip bir ekibiz. Bu nedenle sigortalılarımızın ihtiyaçları doğrultusunda önleyici sigortacılık misyonumuzu sürdürmeye devam edeceğiz." değerlendirmesinde bulundu.



