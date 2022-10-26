Promosyon sektörü ihracatında 2026 hedefi; 3 milyar dolar

İstanbul Ticaret Odası (İTO), pazarlama iletişimi kapsamında bir şirketin adı, logosu veya sloganı ile hazırlanan, tüketiciye genellikle hiçbir maliyeti olmadan sunulan promosyon ürünleri için sektörel araştırma raporunu yayımladı.

İTO promosyon sektörünün ilk raporunu yayınladı. Prof. Dr. Ömer Torlak’ın başkanlığındaki araştırma ekibi tarafından hazırlanan kitapta, promosyon ürünleri harcamalarının pazarlama ve marka iletişimine katkısı bilimsel verilerle açıklanıyor. Raporda, promosyon ürünlerinin pazarlama, kurumsal iletişim ve marka iletişimi aracı olarak doğru kullanılması gerektiğine dikkat çekiliyor. Yayınında sektörün gelişme trendini dijital tarafa doğru kaydığı da ifade ediliyor. Birçok sektörden girdi temin eden sektörün tüm boyutlarıyla ele alındığı raporun tanıtım toplantısı, İTO’nun Eminönü Merkez Binası’nda gerçekleştirildi.

“Promosyon sektörü tüm sektörlerin öncüsü”

Tanıtımda konuşan İTO Başkan Yardımcısı İsrafil Kuralay, “Promosyon ürünleri sektörü ihracatının 2026’da 3 milyar dolara ulaşmasını öngörüyoruz” dedi.

Promosyon sektörünün çok sayıda sektör ile ilişkili olduğunu belirten Kuralay, “Promosyon sektörü çok alanlara dokunan bir sektör içinde reklamcılık, kağıt ve kağıt ürünleri, matbaa, basım ve yayıncılık, tekstil, plastik ürünleri, metal ve makine sanayi, seramik ve cam gibi çok sayıda sektör ile ilişkilidir. Bu sayede aslında bütün sektörlerin öncüsü ve habercisi. Gelişmeye de çok açık bir sektör olarak görüyoruz” ifadelerine yer verdi.

“Sektörün ihracatı her geçen yıl artış gösteriyor”

Sektörün ihracatı her geçen yıla göre artış gösterdiğini belirten Kuralay, “Promosyon ürünleri sektörü ihracatının 2026’da 3 milyar dolara ulaşmasını öngörüyoruz. Bu sektörün müthiş bir rekabet gücünün olduğunu gösteriyor. Yerli üretim yatırımlarının artıyor olması da bu başarının sürdürülebilirliğine işaret ediyor. Bu rakamlar ve yatırımlar, promosyon sektörünün çok ciddi bir ihracat potansiyeli olduğunu gösteriyor. Aldığımız bilgilere göre Avrupa, Afrika, Orta Doğu, Kuzey ve Güney Amerika ülkelerine ihracatımızda oluştu” ifadelerini kullandı.

"Sektörün istihdamı 300 bin kişiyi buldu"

Promosyon ürünleri sektörünün cari açığa taviz vermeyen bir sektör olduğunu belirten Kuralay, “sektör ihracatı 2016- 2020 yılları arasında yüzde 65 arttı ve bu dönemde ithalattaki artış yüzde 15 seviyesinde kaldı. Ayrıca sektörün istihdam verilerinin de yan sanayi ile birlikte 300 bin kişiyi bulması Türk ekonomisi için değerini gösteriyor. 2016- 2020 dönemi arasında toplamda yüzde 33’lük bir büyüme sağlanmış olması sektörün gücünü ifade ediyor” şeklinde konuştu.

Ayrıca Sektörün uluslararası fuarlara katılımının önemine değinen Kuralay, “Sektörün İTO olarak yapmış olduğumuz milli katılım organizasyonlarına iştirak etmesini arzu ediyoruz. Almanya’nın Düsseldorf kentinde düzenlenen Avrupa’nın en etkin promosyon ürünleri fuarı olan PSI son derece önemli. Sektörümüzü bu fuara katılmaya davet ediyorum” dedi.