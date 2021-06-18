Prof. Emre Alkin uyardı: Dolar yükselecek, Allah yardımcımız olsun!

Dolar kuru, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) politika faizi kararı sonrası yükselişe geçti. TCMB, repo ihale faizini yüzde 19'da sabit tutmasının ardından dolar kurundaki hareketlilik göze çarptı.

Para Politikası Kurulu (PPK) kararı ardından ilk tepkiyle 8.61 seviyesine gerileyen dolar, yeniden yükselişe geçerek 8.71 seviyesine kadar yükseldi. Dolar an itibariyle 8.71 liradan işlem görüyor.

DOLARDA 9 LİRAYA RAMAK KALDI

Döviz piyasalarındaki işlemler şu şekilde;

Dolar en düşük 8.6029 lira ve en yüksek 8.7266 lirayı gördükten sonra, 8.72 – 8.73 lira aralığında,

Euro en düşük 10.2877 lira ve en yüksek 10.4134 lirayı gördükten sonra, 10.41 – 10.42 lira aralığında,

Sterlin en düşük 12.0255 lira ve en yüksek 12.1644 lirayı gördükten sonra 12.17 – 12.18 lira aralığında hareket ediyordu.

ULUSLARARASI KURUMLAR DOLAR/TL BEKLENTİLERİNİ GÖZDEN GEÇİRDİ

İşte kurumların tahvil ve dolar tarafındaki tahminleri:

JPMorgan

JPMorgan Asset Management Küresel Piyasa Stratejisti Kerry Craig ABD Hazine tahvil getirilerinin bu yıl görece olarak kademeli şekilde artmasını beklediklerini dile getirdi.

PGIM

PGIM G10 Ekonomisti Ellen Gaske ve Baş Stratejisti Robert Tipp ekonomik toparlanma fiyatlaması ve Fed normalleşmesi beklentileri eşliğinde ABD tahvil getirilerinin bu yılın ortası gibi zirve yapmasını bekliyor.

Goldman Sachs

Goldman Sachs Stratejisti Zach Pandl zayıf dolar tahminlerini sürdürdüklerini, buna karşın tapering tartışmalarının dolar kısa pozisyonları için bir zorluk olacağı yorumunu yaptı.

TD Securities

Aralarında Priya Misra’nın da olduğu TD Securities stratejistleri ise “Fed’in süper şahin duruşu kısa vadede dolara destek verebilir. Yüksek faizlere düşük risk iştahının eşlik etmesi pozisyon sıkışması anlamına gelebilir” değerlendirmesini yaptı.

BlackRock

Taperingin olumsuz etki yaratmayacağını düşünenler de var. BlackRock CIO’su Rick Rieder, taperingin somut bir stres yaratmayacağını, aksine ısınan ekonomi ve yüksek enflasyon paradigmasının daha büyük risk olduğunu belirtti.

EMRE ALKİN UYARDI: “DOLARIN FİYATI YÜKSELECEK HABERİNİZ OLSUN”

Ekonomist Prof. Dr. Emre Alkin, Dolar kurunda yükselişin süreceğini ifade ederek dikkat çeken şu değerlendirmelerde bulundu:

“Allah yardımcımız olsun. Beklentiler satın alındı. Dolar kuru kaldığı yerden yükselmeye devam edecek. Niye çünkü dolar kurunun yüksek kalmasını sağlayan sebepler hala ortada. Türkiye’de dolar kurunun yükselmesi için her türlü sebep hala ortada duruyor. Yani bir Biden Erdoğan görüşmesinin meydana getirdiği olumlu havayla dolar kurlarının istikrarlı bir şekilde düşeceğini düşünüyorsanız yanılıyorsunuz.

Döviz borcumuzun milli gelire oranı, Rezervlerimizin durumu yani Merkez Bankası’nın net varlıklarının durumu, aynı zamanda ülkede dövize endeksli fatura keserek kendini kurtarma gerçeği, İthalatımızın durumu, Turizmde olan beklentilerimizi sürekli erteleniyor vs. bunları üst üste koyduğumuzda türkiye’de dolar kurunun istikrarlı seyri için çok fazla beklenti içinde olmamak lazım. Acı ama gerçek”