banner526

banner527

banner403

banner420

Son Dakika
Lider tam gaz! Üste üste 8. galibiyet
Lider tam gaz! Üste üste 8. galibiyet
İsrail güçleri, 1 Filistinliyi sokak ortasında öldürdü
İsrail güçleri, 1 Filistinliyi sokak ortasında öldürdü
Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu
Binali Yıldırım, gençlerle Yörük çadırında buluştu
Meclis toplantısında CHP’li Vursavuş’tan ilginç öneri
Meclis toplantısında CHP’li Vursavuş’tan ilginç öneri

Prof. Dr. Tekelioğlu: “Tarım ve gıda ihracatımız coğrafi işaretle artar’’

Coğrafi İşaretler Araştırma Derneği (YÜCİDER) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, "Başarmak için öncelikle Coğrafi İşaretler Enstitüsü’nün kurulması gerekmektedir. Gıda ihracatımızın arttırılması için coğrafi işareti ciddiye almamız, yönetişim ve denetim unsurlarını çözmemiz şart’’ dedi.

Ekonomi 05.12.2021, 12:56
Prof. Dr. Tekelioğlu: “Tarım ve gıda ihracatımız coğrafi işaretle artar’’

Coğrafi İşaretler Araştırma Derneği (YÜCİDER) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, "Başarmak için öncelikle Coğrafi İşaretler Enstitüsü’nün kurulması gerekmektedir. Gıda ihracatımızın arttırılması için coğrafi işareti ciddiye almamız, yönetişim ve denetim unsurlarını çözmemiz şart’’ dedi.

Akdeniz Üniversitesi emekli öğretim üyesi ve Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Araştırma Derneği (YÜCİDER) Başkanı Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, coğrafi işaretin bir ülkenin kalkınmasının da işareti olduğunu belirterek, “Başarmak için öncelikle Coğrafi işaretler Enstitüsü’nün kurulması gerekmektedir. Gıda ihracatımızın arttırılması için coğrafi işareti ciddiye almamız, yönetişim ve denetim unsurlarını çözmemiz şart’’ diye konuştu.

Gazeteci-yazar Erdoğan Kahya başkanlığındaki Dostlar Platformu’nun konuğu olan Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, 30 yıldır mücadele verdiği coğrafi işaretin önemini şöyle dile getirdi:

“Türkiye’de yöresel ürünlerimizi koruyabilmek için ideal bir Coğrafi İşaretler sisteminin kurulabilmesi, yöresel ürünlere değer kazandırılarak sürdürülebilir kırsal kalkınmanın desteklenmesi ve kültürel ve biyolojik çeşitliliğin korunması konusunda çaba harcamak herkesin görevidir.”

“FETÖ’cüler merkez kapattı”

Türkiye ve Antalya’nın Akdeniz kimliği gözetilerek 1995 Barcelona zirvesi sonrası Akdeniz Üniversitesi bünyesinde 1997’de “Akdeniz Ülkeleri Ekonomik Araştırmalar Merkezi”ni kurduklarını anlatan Prof. Dr. Tekelioğlu, “Bu merkezimizle Coğrafi İşaretler çalışmaları da başlamış, yine bu tarihten itibaren yöresel ürünler ve Coğrafi İşaretlerle ilgili araştırmalarımızı Akdeniz ülkeleri ve Fransa Montpellier Akdeniz Tarım Enstitüsü ile birlikte projeler hazırlamaya ve yürütmeye başladık. Ancak bu güzel kurum Fetullahçılar tarafından daha sonra kapatıldı. Bu nedenle Türkiye, Coğrafi İşaretler Enstitüsü’nü süratle kurmalıdır. Özellikle tarım ürünleri ihracatının artırılması için bu şarttır’’ dedi.

"465 sayfa olarak yayınladık"

Kapanmanın ardından 15 yıllık emeklerinin yok olmaması için 2012 yılında dernekleşerek Yöresel Ürünler ve Coğrafi İşaretler Türkiye Araştırma Ağı’nı (YUciTA) kurduklarını hatırlayan Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, “Bizi Avrupa Birliği tanıyor ama araştırmalar yapmak için kasamızda kuruşumuz yok. Buna rağmen YUciTA’yı anlatan ilk yayınımız olan YÜCÜDERGİ’yi 465 sayfa olarak yayınladık. İkincisi için kamuoyundan destek bekliyoruz’’ dedi.

"Toplam 100 milyar euro ciroları var"

Coğrafi işaret sisteminin yaygınlaşması için karış karış Türkiye’yi dolaşan Tekelioğlu, konuşmasına şöyle devam etti:

“Dünya Ticaret Örgütü’nde bugün 10 bin tescilli ürün var. Bunun üçte biri AB ülkelerinde. Toplam 100 milyar euro ciroları var. Tüketici ürünün üzerinde Coğrafi İşareti görünce güveniyor ve ürüne yöneliyor. Arz-talep dengesinde de ürünlerin değeri artıyor. Bir örnek vermek gerekirse Rokfor peyniri 539 kişinin yaşadığı bir köyün adı. Bu köy peyniri ile tüm dünyada tanınıyor. Rokfor peyniri köydeki mağaralarda yapılıyor. 13. asırdan beri Rokfor üretiliyor. Yıllık üretimi 330 milyon euro. AB’de ortak tarım politikası tamamen Coğrafi İşaret üzerine odaklanmıştır. AB ülkelerinde 3837 gıda ağırlıklı ürünü var.”

“Kadınlarımız çok güzel işler yapıyor”

Son yıllarda ortaya çıkan kadın kooperatifleri aracılığı ile yöresel ürünlerin önem kazandığına dikkat çeken Prof. Tekelioğlu, “Kadınlarımız çok güzel işler yapıyor. Bu nedenle Coğrafi İşaretin geleceğine umutla bakıyorum. Bakın yakında bu ürünler arasında tescil edilebilecek neler çıkacak?’’ dedi.

Türkiye’nin dört bir yanında her şeyi üretildiğini dile getiren Prof. Dr. Yavuz Tekelioğlu, “Ancak Coğrafi İşaretimiz yok, bu nedenle ihraç edemiyoruz. Ama bizim ürünlerimizi tescil ettiren Yunanistan Avrupa pazarında’’ dedi.

Türkiye’nin son yıllardaki çalışmalarla 750’si tarım ve gıda sektöründe olmak üzere 942 tescili olduğunu belirten

Tekelioğlu, “Maalesef başvuru üreticiler tarafından yapılmıyor. Kamu kurumları tarafından yapılıyor. Ancak bu kurumların sonrasında bir desteği ve denetimi yok. İşareti aldık bitti. ATSO, Antalya piyazına işaret aldı. Piyaz satan lokantalara işaretin tabelasını veriyor. ATSO ayrıca bu firmalara Lokantacılar Odası ile birlikte yardımcı olmalı, gelişimlerini sağlamalı, en önemlisi de denetlemeli’’ şeklinde konuştu.

Yorumlar (0)
13°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 15 39
2. Konyaspor 14 26
3. Hatayspor 14 26
4. Fenerbahçe 14 24
5. Alanyaspor 15 24
6. Galatasaray 15 23
7. Başakşehir 14 22
8. Karagümrük 14 22
9. Beşiktaş 15 21
10. Adana Demirspor 15 20
11. Sivasspor 15 19
12. Antalyaspor 14 18
13. Altay 15 18
14. Gaziantep FK 14 18
15. Giresunspor 14 16
16. Kayserispor 14 16
17. Öznur Kablo Yeni Malatya 14 13
18. Göztepe 14 11
19. Kasımpaşa 15 11
20. Rizespor 14 10
Takımlar O P
1. Erzurumspor 13 28
2. Ümraniye 13 27
3. Ankaragücü 14 27
4. Eyüpspor 14 27
5. Bandırmaspor 14 25
6. Tuzlaspor 13 21
7. İstanbulspor 14 20
8. Kocaelispor 13 20
9. Gençlerbirliği 14 20
10. Samsunspor 13 19
11. Adanaspor 15 19
12. Menemenspor 13 17
13. Boluspor 13 16
14. Denizlispor 13 15
15. Bursaspor 13 14
16. Manisa FK 14 14
17. Ankara Keçiörengücü 13 13
18. Altınordu 14 13
19. Balıkesirspor 13 7
Takımlar O P
1. Man City 15 35
2. Liverpool 15 34
3. Chelsea 15 33
4. West Ham 15 27
5. Arsenal 14 23
6. Tottenham 13 22
7. M. United 14 21
8. Wolverhampton 15 21
9. Brighton 15 20
10. Leicester City 14 19
11. Crystal Palace 14 16
12. Brentford 14 16
13. Aston Villa 14 16
14. Southampton 15 16
15. Everton 14 15
16. Leeds United 14 15
17. Watford 15 13
18. Burnley 14 10
19. Newcastle 15 10
20. Norwich City 14 10
Takımlar O P
1. Real Madrid 16 39
2. Sevilla 15 31
3. Real Betis 16 30
4. Atletico Madrid 15 29
5. Real Sociedad 16 29
6. Rayo Vallecano 15 24
7. Barcelona 15 23
8. Athletic Bilbao 15 20
9. Espanyol 15 20
10. Osasuna 15 20
11. Valencia 15 19
12. Mallorca 16 19
13. Villarreal 15 16
14. Celta de Vigo 15 16
15. Granada 15 15
16. Deportivo Alaves 15 14
17. Elche 15 12
18. Cádiz 15 12
19. Getafe 15 10
20. Levante 15 7