Prof. Dr. Sefer Şener: asgari ücretin yüzde 30’un altına inmesi ve yüzde 45’in üzerine çıkması çok mümkün görülmüyor

Yaklaşık 7 milyon çalışanı ilgilendiren asgari ücret konusunda hükümet ve işveren sendikaları ikinci kez bir araya geldi.

Asgari ücretin ne kadar olacağı merak edilirken TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç toplantı sonrasında açıklamalarda bulundu. Akansel, asgari ücretin bu hafta içi açıklanacağını söyledi.

Toplantı öncesi gazetecilere açıklamalarda bulunan Türk-İş'in Genel Başkanı Ergün Atalay, "Resmi bir rakam söylememeye gayret ediyoruz. Ama kamuoyunda oluşan rakamlar ortada. Bu rakamların altında bir rakama onay vermemiz mümkün değil" ifadelerini kullandı.

"SON İKİ AYDA TEMEL GIDAYA GELEN ZAMLAR ORTADADIR"

Türk İş Genel Başkanı Ergün Atalay, "TÜİK temsilcileri enflasyon yüzde 21'dir diyor. İnsanlar geçinebilmek için büyük mücadele veriyorlar. Son iki ayda temel gıda maddelerine gelen zamlar ortadadır. 35-40'ın üzerinde rakamlar var önümde. Gücünüzün yettiği kadar bunları değerlendireceğinizi biliyorum. Bakan beyle bir daha konuştum ve öyle çıktım buraya. Memurlarla ilgili bir konu var biz de memurlar da enflasyon üzerinde bir zam olduğunda devlet bize veriyor. Ben bakan beye ifade ettim. Enflasyonun üzerinde kümülatif değerlendirmeyi düşünüyorlar. Ben olaya TİSK'in ve işverenlerin nasıl baktığını biliyorum. Bu ücret düşük bir ücrettir." dedi.

"TOPLUMUN BEKLENTİSİ YÜKSEK"

Atalay, "Ortaklaşa hükümet, işçi, işveren beraber imzalayalım. Bizim beklentimizin altında kalacak bir rakam olursa buna katılmayacağını bakan beye de söyledim. Sayın Cumhurbaşkanımıza da ilettiler arzumuz bir an evvel önümüze bir rakam gelsin de bu işi bağlayalım. Arzu ettiğimiz rakam gelmezse hemen bağlamanın da bir anlamı yoktur. Siyasilerin açıklamalarına bakıyorum. Toplumun tüm kesimleri bu fikri beyan ediyor. Bir araştırma var, araştırma yapan tarafta biziz. Gerede'de pompacı ile konuştum ve onun bana ne dediğini biliyorum. Eryaman'da fırındaki kızla konuşuyorum. Toplumun beklentisi yüksek. İnsanların tebessüm edeceği bir rakamla buradan kalkmak istiyoruz." ifadelerini kullandı.

"KAMUOYUNDA OLUŞAN RAKAMLAR ORTADA, ALTINA ANLAŞAMAYIZ"

Atalay sözlerini, "Zorda olan iş yerleri ile ilgili katkı sağlanması gerekiyor mu gerekiyor. Vergi ile ilgili bir düzenleme yapılırsa. Ocak ayında aldığımız ücreti aralık ayına geldiğimizde alamıyoruz. Bunu kamu çalışanı da asgari ücretli de alamıyor. Resmi bir rakam söylememeye gayret ediyoruz. Kamuoyunda oluşan rakamlar ortada. Bu rakamların altında bir anlaşma yapmamız mümkün değil. İnşallah umduğumuz gibi olur ve hep beraber zevkle imzalarız." diyerek sonlandırdı.

İŞVERENE ASGARİ ÜCRET ANKETİ: 3.750 TL…

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Bilgin, Asgari Ücret Tespit Komisyonu ilk toplantısı öncesinde, bakanlığın işveren ve işçilerle yürüttüğü asgari ücret anket çalışmasının özet sonuçlarını açıkladı.

Buna göre, tekstil, taşımacılık, inşaat, tarım, sağlık, turizm, madencilik gibi sektörlerin de aralarında olduğu 19 farklı işkolunda yapılan ankette, katılımcıların yüzde 34’ü asgari ücretin 3 bin 501 lira ile 3 bin 750 lira arasında olması gerektiği yönünde görüş bildirdi. İşverenlerin yüzde 19,3’ü ise “3 bin 251-3 bin 500 lira”, yüzde 13,7 de “3 bin 751-4 bin lira” arasında olmalı cevabını verdi.

Ankete katılan işverenlerin yüzde 74,3’ü, asgari ücretin artırılmasının işten çıkarmalara yol açacağını belirtti, yüzde 25,7’si ise ‘hayır’ cevabını verdi.

ASGARİ ÜCRETTE İŞÇİNİN TALEBİ

Ankete katılan çalışanların yüzde 37,3’ü asgari ücretin 3 bin 750-4 bin lira arasında olmasını isterken, yüzde 13’ü ise 4 bin-4 bin 500 lira arasında olması gerektiğini bildirdi. Asgari ücretin 4 bin 500 lira üzerinde olmasını isteyenlerin oranı ise yüzde 21,8 oldu.

Ankete katılanların yüzde 61’i ailede tek çalışan kişinin kendisi olduğunu belirtti. Katılımcıların yüzde 59,7’si asgari ücretin artırılmasının işten çıkarmalara yol açmayacağını bildirdi. Ayrıca katılımcıların yüzde 13’ü ek iş yaptığını söyledi.

Profesyonel yöneticilerin ağırlık olan kısmı yani yüzde 34’ü de asgari ücretin 6 bin liranın üzerinde olması gerektiğini dile getirdi.

SENDİKALAR ASGARİ ÜCRET İÇİN NE DİYOR?

Türk-İş Genel Başkanı Ergün Atalay, Hak-İş Genel Başkanı Mahmut Arslan, DİSK Genel Başkanı Arzu Çerkezoğlu da işçiler adına asgari ücret konusunda ortak yazılı açıklama yaptı. Rakam zikredilmedi ancak talepler sıralandı.

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu (DİSK) bu açıklamadan önce asgari ücretin net 5 bin 200 TL olması gerektiğini duyurdu. Ayrıca tüm çalışanlar için 1000 liralık iyileştirme talep edildi.

Siyasi liderlerin rakam açıkladığı asgari ücret konusunda yapılacak görüşmelerden çıkacak sonuç merakla beklenirken, iş dünyasının iki önemli kurumundan MÜSİAD enflasyonun 10 puan üzerinde zam yapılmasını dile getirdi. TÜSİAD ise 2016 yılındaki gibi yüzde 25 zammı işaret etti.

‘FEVKALEDE ARTIŞ’ MI OLACAK?

Cumhurbaşkanı Erdoğan, asgari ücret konusunda çalışanların mağdur edilmeyeceğini sık sık dile getirirken en umut veren açılmayı AK Parti Grup Toplantısı’nda yaptı. Erdoğan "Asgari ücret noktasında bugüne kadar olmuşun çok çok fevkinde bir neticeyi inşallah açıklamış olacağız" dedi. Cumhurbaşkanı’nın bu açıklaması anketlerden çıkan ağırlıklı talep ve iş dünyasının işaret ettiği rakamların üzerinde bir artış olarak yorumlandı. 2022 asgari ücretin 4 bin TL olma ihtimalini güçlendirdi