Prof. Dr. Ersan Öz: "Üretimi pozitif etkileyecek"

Kütahya Dumlupınar Teknokent Genel Müdürü Ekonomist Prof. Dr. Ersan Öz, konut satışlarında yaşanan gerilemede bankaların kredi kısıtlamalarının ve maliyetlerin etkisi olduğunu ifade etti.

TÜİK verilerine göre, inşaat maliyetleri endeksinin 2022 yılı Kasım’da aylık yüzde 1.17, yıllık yüzde 103.47 arttığına belirten Öz, yıllık bazda malzeme endeksinin yüzde 108.55, işçilik endeksinin yüzde 87.92 artış gösterdiğini dile getirdi.

Öz, “Konut fiyatlarını da yakından etkileyen bina inşaatı maliyet endeksi ise aylık yüzde 1.23, yıllık yüzde 101.48 arttı. Bu oran ve rakamlar haliyle konut fiyatlarını yukarı yönlü etkilerken, arzı aşağı çeken unsurlar olarak piyasaya yansıdı. Yakın zamanda açıklanan konut projeleri hem kredi faizlerini hem finansman maliyetlerini pozitif etkilerken, konut arzına destek olarak daire ve kira rakamlarının stabilizasyonuna katkı sağlaması bekleniyor. Diğer taraftan, orta gelirlilere yönelik konut kampanyasında başvurular başladı. Herhangi bir başvuru ücreti ve kur yok. Azami 15 yıl vade ile 0.69’dan başlayan faiz oranıyla kredi kullandırılacak. İlk etapta 100 bin ailenin ev sahibi olması planlanıyor. 2023 te enflasyonla beraber konut finansman maliyetlerinin de düşmeye başlayacağını, bunun da sektördeki üretimi pozitif etkileyeceğini düşünüyoruz. Hal böyleyken, gayrimenkul sektöründe psikolojik fiyat artışlarının arz edenler ve alıp satanlar tarafından durdurulması ve denetimlerin devam etmesi gerektiğini de belirtmek zorundayız. Çünkü gayrimenkul ve inşaat sektöründeki fiyat hareketleri enflasyonu tetikleyici en önemli unsurlardan” diye konuştu.