Prof. Dr. Emre Alkin: Dolar'da Biden etkisi yok

ABD’de 3 Kasım tarihinde gerçekleşecek seçimlerin dünya ve Türkiye ekonomisine olası etkilerini değerlendiren Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, Demokrat Parti’nin Başkan Adayı Joe Biden’ın seçilmesi durumunda, Amerika ile Çin arasındaki ticaret savaşlarında yumuşama gerçekleşmesinin beklendiğine dikkat çekti. Prof. Dr. Emre Alkin, Biden’ın seçilmesi durumunda doların diğer paralara karşı kısa vadede değer kazanacağı öngörüsünde de bulundu. Prof. Dr. Alkin, bununla birlikte hangi aday seçilirse seçilsin uzun vadede Euro’nun dolar karşısındaki yükselişinin süreceğini belirtti.

“BIDEN AMERİKAN DERİN DEVLETİNİN POLİTİKALARINI UYGULAR”

Prof. Dr. Emre Alkin, Biden’ın seçim zaferinin Türkiye-ABD ilişkileri açısından olumsuz sonuçlar doğurmaya aday olduğu uyarısında da bulundu. Biden’ın Beyaz Saray’a gelmesi durumunda Türkiye’ye yönelik Amerikan derin devletinin ajandasını uygulayacağını vurgulayan Prof. Dr. Emre Alkin, Obama döneminde Washington’ın Ankara’ya yönelik uygulamış olduğu politikaların yeniden canlanacağını kaydetti.

Mevcut Başkan Donald Trump’ın, Amerikan devletinin Türkiye karşıtı politikalarını engellemeye çalıştığını hatırlatan Prof. Dr. Emre Alkin, Biden’ın seçilmesi durumunda bu engelin kalkacağını kaydetti. Altınbaş Üniversitesi öğretim üyesi Prof. Dr. Emre Alkin, “Obama döneminde Amerikan devletinin Türkiye’ye yönelik uyguladığı politikalar ortada. Buna karşılık çeşitli kitaplardan, Trump’ın Türkiye-ABD arasındaki gerginlikleri gidermeye, Halkbank davasıyla ilgili bir çözüm bulmaya çalıştığını biliyoruz” dedi.

Biden’ın seçilmesi durumunda Ocak ayındaki yemin töreninin ardından gelecek 3 ayda Türkiye ile ABD arasında gerginliklerin yaşanacağını ifade eden Prof. Dr. Emre Alkin, bununla birlikte iki ülkenin tarihten gelen stratejik ittifak geleneğiyle ilerleyen aylarda bir uzlaşma sağlayacağına inandığını belirtti.

PROF. DR. EMRE ALKİN, ABD SEÇİMLERİNİN OLASI ETKİLERİNİ DEĞERLENDİRDİ: “Biden’in seçilmesi küreselcilerin zaferi olur”

Prof. Dr. Emre Alkin, Demokratlar’ın hem Senato hem Temsilciler Meclisi’nde çoğunluğu sağlamasının en riskli senaryo olduğunu, bu durumda Türkiye’ye yönelik yaptırımların gündeme gelebileceği ve iki ülke ilişkilerinin 1974 Kıbrıs Barış Harekatı sonrasındaki silah ambargosundan bile daha soğuk bir döneme girebileceği öngörüsünde bulundu.

“DOLARDA BIDEN ETKİSİ YOK”

Prof. Dr. Emre Alkin, dolar / TL kurundaki yükselişin Biden’ın seçilme ihtimalinin artmasıyla ilişkili olmadığını da belirtti. Dolardaki tırmanışın Merkez Bankası’nın geçtiğimiz faizi sabit bırakma yönündeki sürpriz kararıyla ilişkili olduğunu belirten Prof. Dr. Alkin, TL’ye dönmüş yatırımcıların bu karar sonrasında yeniden dolara yöneldiğini vurguladı.

Zamanında alınmayan kararların maliyetinin uzun vadede daha fazla olacağını ifade eden Prof. Dr. Emre Alkin, “Denizi doldurmak için 10 kamyon çakıla ihtiyacınız varken, ‘Bugün 4 kamyon atayım, yarın da 6 kamyon atarım’ derseniz sabah denizin döktüğünüz çakılları götürdüğünü görürsünüz. Ve toplam 14 kamyon çakıl atmak zorunda kalırsınız” uyarısında bulundu.