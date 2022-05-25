banner528

banner550

banner549

banner547

banner420

Son Dakika
Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısından AYM’ye başvuru
Cemal Kaşıkçı’nın nişanlısından AYM’ye başvuru
Anadolu Efes, play-offta yarı finalde
Anadolu Efes, play-offta yarı finalde
Macaristan’da OHAL ilan edildi
Macaristan’da OHAL ilan edildi
Türk-Japon iş birliği istihdama dönüştü
Türk-Japon iş birliği istihdama dönüştü

Prof. Dr. Birol Akgül: “Nemrut’ta bakır ve demir madeninin olma ihtimali çok yüksek”

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Akgül, Nemrut Krater Gölü ve çevresindeki taş yapılarına bakıldığı zaman demir ve bakır madeninin olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Ekonomi 25.05.2022, 09:12
Prof. Dr. Birol Akgül: “Nemrut’ta bakır ve demir madeninin olma ihtimali çok yüksek”

Çanakkale 18 Mart Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Birol Akgül, Nemrut Krater Gölü ve çevresindeki taş yapılarına bakıldığı zaman demir ve bakır madeninin olma ihtimalinin yüksek olduğunu söyledi.

Geçtiğimiz hafta sonu Bitlis’in Ahlat ilçesinde düzenlenen ‘Tarihin Görgü Tanıkları Ayağa Kalkıyor’ çalıştayına katılmak üzere kente gelen Prof. Dr. Birol Akgül, Tatvan ilçe sınırları içinde bulunan Nemrut Krater Gölü’nü de ziyaret etti. Ziyaret esnasında gerek buhar bacası gerekse küçük ve büyük göllerden çok etkilendiğini ifade eden Prof. Dr. Birol Akgül, buranın mutlaka ekonomiye kazandırılması gerektiğini söyledi.

Özellikle taş yapılarından yola çıkarak demir ve bakır madeninin olma ihtimalinin çok yüksek olduğunu kaydeden Akgül, “Madenle ilgili teknik çalışma yapılması lazım, bu da net olarak çalışma yapıldıktan sonra söylenebilir. Taş yapılarından gördüğüm kadarıyla bakır ve demirin olma ihtimali çok kuvvetli. Taş yapılarına bakıldığı zaman kendisi ipucunu veriyor. Demir ve bakır madeninin olma ihtimalini gösteriyor. Bakır ve demirin olduğu yerde diğer madenlerde zaten kombin olarak gelişiyor. Yani bir takım olarak çıkarılıyor. Onlarla ilgili de bir grup oluşturulup burada detaylı bir inceleme yapılması lazım. Ama sadece maden ve turizm konusu değil, bütüncül bir yaklaşımla tümünün aynı anda planlanarak incelenmesi, kaynak envanterinin çıkarılması, daha sonra da veri bankasının oluşturulup buna göre projeler hazırlanıp hepsinin aynı anda ve birlikte planlanarak ekonomiye kazandırılması lazım” diye konuştu.

Nemrut’un yer altı zenginliklerinden de bahseden Prof. Dr. Birol Akgül, “Buhar bacalarının da olması zaten krater olması ve yapısından dolayı kaplıca suyunun olmaması mümkün değildir. Önemli olan yüzeye yakınlığı ne kadardır, bununla ilgili teknik araştırmalar yapılması lazım. Zaten buhar bacası ve vadideki farklı yerlerden buharın çıkması, kaplıca suyunun yüzeye çok yakın olduğunu gösteriyor bize. Bununla ilgili belirli teknik kurullar oluşturulup burada çalışmalar yapılması lazım. Burayla ilgili bütüncül bir yaklaşımla kalkınma planı hazırlanması lazım. Buradaki kaplıca suyunun debisi nasıl? Madenler varsa farklı kurullardan çalışma grupları oluşturularak kalkınma planı hazırlanması lazım” dedi.

Yorumlar (0)
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 38 81
2. Fenerbahçe 38 73
3. Konyaspor 38 68
4. Başakşehir 38 65
5. Alanyaspor 38 64
6. Beşiktaş 38 59
7. Antalyaspor 38 59
8. Karagümrük 38 57
9. Adana Demirspor 38 55
10. Sivasspor 38 54
11. Kasımpaşa 38 53
12. Hatayspor 38 53
13. Galatasaray 38 52
14. Kayserispor 38 47
15. Gaziantep FK 38 46
16. Giresunspor 38 45
17. Rizespor 38 36
18. Altay 38 34
19. Göztepe 38 28
20. Ö.K Yeni Malatya 38 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 36 70
2. Ümraniye 36 70
3. Bandırmaspor 36 62
4. İstanbulspor 36 60
5. Erzurumspor 36 58
6. Eyüpspor 36 57
7. Samsunspor 36 51
8. Boluspor 36 50
9. Manisa Futbol Kulübü 36 49
10. Tuzlaspor 36 49
11. Denizlispor 36 49
12. Keçiörengücü 36 48
13. Gençlerbirliği 36 48
14. Altınordu 36 45
15. Adanaspor 36 45
16. Kocaelispor 36 44
17. Bursaspor 36 44
18. Menemen Belediyespor 36 38
19. Balıkesirspor 36 12
Takımlar O P
1. M.City 38 93
2. Liverpool 38 92
3. Chelsea 38 74
4. Tottenham 38 71
5. Arsenal 38 69
6. M. United 38 58
7. West Ham United 38 56
8. Leicester City 38 52
9. Brighton 38 51
10. Wolverhampton Wanderers 38 51
11. Newcastle 38 49
12. Crystal Palace 38 48
13. Brentford 38 46
14. Aston Villa 38 45
15. Southampton 38 40
16. Everton 38 39
17. Leeds United 38 38
18. Burnley 38 35
19. Watford 38 23
20. Norwich City 38 22
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 86
2. Barcelona 38 73
3. Atletico Madrid 38 71
4. Sevilla 38 70
5. Real Betis 38 65
6. Real Sociedad 38 62
7. Villarreal 38 59
8. Athletic Bilbao 38 55
9. Valencia 38 48
10. Osasuna 38 47
11. Celta Vigo 38 46
12. Rayo Vallecano 38 42
13. Elche 38 42
14. Espanyol 38 42
15. Getafe 38 39
16. Mallorca 38 39
17. Cadiz 38 39
18. Granada 38 38
19. Levante 38 35
20. Deportivo Alaves 38 31
18°
parçalı az bulutlu