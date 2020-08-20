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PPK KARARLARI YÖNÜ BELİRLEYECEK

ÜNLÜ & Co'mment: “PPK kararları yönü belirleyecek” değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi 20.08.2020, 10:04
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PPK KARARLARI YÖNÜ BELİRLEYECEK

TCMB’nin Ağustos ayı PPK toplantısı bugün saat 14.00’te sonuçlanacak. Son iki toplantısında faiz oranlarında değişiklik yapmayarak beklemede kalmayı tercih eden TCMB’nin politika faizini bir kez daha sabit tutacağı tahmin ediliyor. Merkez Bankası sıkılaştırma adımları atmaya devam ederken geleneksel repo ihalesi düzenlemeye devam ediyor. Bugüne kadar düzenlenen dört ihalede oluşan faizlerin sırasıyla %10,96, %11,25, %11,30 ve %11,27 olduğunu gördük. Politika faizinin belirgin şekilde üzerinde gerçekleşen bu rakamlar piyasanın aslında daha fazla sıkılaştırma beklediğini de teyit eder nitelikte. Dolayısıyla politika faizinde olmasa bile TCMB’nin politika faizinin 150 baz puan üzerinde olan gecelik borç verme faizinde ve/veya politika faizinin 300 baz puan üzerinde olan geç likidite penceresi faizinde artırıma giderek bu kanalları daha aktif kullanma potansiyelinin olduğunu söylemek mümkün.

BEKLENTİLERİMİZ

Borsa İstanbul momentum kazanıyor. 200 günlük hareketli ortalamasını aştıktan sonra geri çekilmeleri de bu seviyenin üzerinde karşılayan BIST-100 endeksi ilk direnç noktası olarak öne çıkan 1100 puanı aşmayı başardı. Bu bölgede kalınmasının endeksin teknik görünümünün daha da iyileşmesine katkı sağlayacağını düşünüyoruz. Özellikle Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Cuma günü Türkiye'de yeni bir dönemin açılacağına inandığı bir müjdeyi paylaşacağını açıklamasının ardından endekste güçlü bir yükseliş yaşandı. Ayrıca son birkaç günde olduğu gibi bankacılık sektörünün güçlü performansı ise dikkat çekmeye devam ediyor. Bu noktada TCMB’nin faiz oranlarında yapabileceği düzenlemenin sektöre pozitif yansımalarını göreceğimizi tahmin ediyoruz.

Kaynak: Matriks

Teknik Analizde Öne Çıkanlar

Hisse

RSI

Momentum

MACD

PSAR

EKGYO

AL

AL

AL

AL

GOZDE

AL

AL

AL

AL

PETKM

AL

AL

AL

AL

TUPRS

AL

AL

AL

AL

EUR/USD 1,1900’un üzerinde tutunamıyor. Fed tutanakları öncesinde düşüşe geçen EUR/USD tutanakların ardından belirgin bir değişim göstermiyor. Tutanaklarda karamsar bir tablo çizen Fed’in gevşek para politikasını uzun bir süre daha devam ettireceğine yönelik beklentilerin yanı sıra ABD’nin korona virüsü kontrol altına almakta zorlanması, Çin ile tansiyonun yüksek seyretmesi ve yaklaşan başkanlık seçiminin dolar üzerinde baskı yarattığını söyleyebiliriz. Tüm bu şartlar altında - risk iştahında ciddi bir daralma olmaz ise - paritenin yukarı yönlü denemelerini sürdürmesi şaşırtıcı olmayacaktır.

TL PPK toplantısını bekliyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıklamalarının ardından TL belirgin şekilde değer kazanırken USD/TL 7,30’un altını test etmeye başladı. TCMB ise beklentilere paralel olarak parasal sıkılaştırma adımlarına devam ediyor. Atılan adımlar sonrasında ağırlıklı ortalama fonlama maliyeti %9,37’ye yükselmiş durumda. Bugünkü toplantıda alınacak kararlar TL’nin kısa vadeli yönünde belirleyici olacaktır. TCMB’nin politika faizinde olmasa bile borç verme ve/veya GLP faizinde yapabileceği artırımlar TL’deki zayıflığın azalmasına katkıda bulunacaktır. Politika faizinde yapılacak olası bir artırımın etkisinin ise TL’de çok daha güçlü bir karşılık bulacağını düşünüyoruz.

Kaynak: Matriks

Ons altın yeniden güç kaybediyor. 2000 doların üzerinde tutunamayan altının ons fiyatı satış baskısının artması ile 1925 doların da altını gördü. Ons altındaki güç kaybında özellikle dolar endeksindeki geri çekilmenin tersine dönerek 93 seviyesine yaklaşılması etkili oldu. Diğer taraftan dün akşam açıklanan Fed tutanaklarında merkez bankasının ekonomideki aşağı yönlü risklere dikkat çekmesi değerli metaller açısından lehte bir zemin yaratıyor. Ancak getiri eğrisi kontrolüne sıcak bakılmamasının ise tam tersi bir etki yarattığını söylemek mümkün. Teknik açıdan görünümün değiştiğini ise düşünmüyoruz. Bu noktada gittikçe uzaklaşılan 2015 doların üzerinde kapanışlar yapılmadan daha fazla momentum kazanılması kolay olmayacaktır.

#ekonomi #ppk #para #piyasa
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