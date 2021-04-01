Poyraz balık fiyatlarını da uçurdu!

Marmara Denizi ile Çanakkale Boğazı'nda müsilaj, uzun süredir balıkçıların korkusu haline gelmişti.

Bu nedenle uzun süredir avlanamayan balıkçılar, son 2 gündür de poyraz fırtınası nedeniyle denize açılamadı.

Bunun sonucunda balıkçı tezgahlarında çeşitlilik azaldı, fiyatlar yükseldi.

FİYATLAR ARTTI

Bugün balıkçı tezgahlarında deniz çipurası 70, deniz levreği 100, istavrit 35, mırmır 70, kupa 30, hamsi 35, gümüş 25 liradan satıldı.

Balıkçı esnafı Şevket Değirmencioğlu, Marmara Denizi’nde yaklaşık 1,5 aydır görülen müsilaj nedeniyle balıkçıların avlanamadığını belirterek, "Balıkçılar ağ atamıyor. Çok az sayıda balıkçı avlanmaya çıkıyor. Bu nedenle de az balık tutuluyor. Tüm bunlar da fiyatlara yansıyor. Ayrıca son 2 gündür havanın esmesi de balık fiyatlarını etkiliyor." dedi.