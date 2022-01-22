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POYD Başkanı Atmaca: "Turizm sektöründe Avrupa’dan Orta Asya’ya yönetici ihraç eden ülkeyiz"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, “Avrupa da ve Orta Asya’da bu tecrübeyi edinmiş yöneticilerimiz o ülkelerin çok önemli otellerinde genel müdür ve yönetici olarak görev yapmaktadır. Antalya’dan aramızdan çıkan bu başarıyı yakalamış yönetici arkadaşlarımızın transferi ve görev alması hepimizi mutlu etmektedir” diye konuştu.

Ekonomi 22.01.2022, 14:38
POYD Başkanı Atmaca: "Turizm sektöründe Avrupa’dan Orta Asya’ya yönetici ihraç eden ülkeyiz"

Profesyonel Otel Yöneticileri Derneği (POYD) Başkanı Ülkay Atmaca, “Avrupa da ve Orta Asya’da bu tecrübeyi edinmiş yöneticilerimiz o ülkelerin çok önemli otellerinde genel müdür ve yönetici olarak görev yapmaktadır. Antalya’dan aramızdan çıkan bu başarıyı yakalamış yönetici arkadaşlarımızın transferi ve görev alması hepimizi mutlu etmektedir” diye konuştu.

Atmaca, Türkiye’nin dört bir yanında turizm sektöründe yer almış başarısını tecrübesiyle perçinlemiş yöneticilerin olduğunu bu yöneticilerin yabancı ülkelerin yıldızı yüksek otellerde yönetici olarak göreve getirildiğini söyledi. Atmaca, “Avrupa’da ve özellikle Kazakistan ve Rusya’da Antalya’dan aramızdan çok kıymetli mesai arkadaşlarımız yer almaktadır. Bu bizleri fazlasıyla mutlu etmektedir. Ülkemizin turizm destinasyonu ve sağladığı istihdam konusu muhteşem bir zenginliğe sahiptir. Bu başarı ancak işini sevmek ile mümkündür. Bizler yıllarca bu anlayışla görevlerimizi ifa etmekteyiz” diye konuştu.

Atmaca, 600 üyeye ulaştıklarını, 50’ye yakın üyenin akademisyenlerden oluştuğunu belirtti. Atmaca, POYD’a üye olabilmek için 8 yıl tecrübeye sahip olmasının yanında tüm kademelerde görev yapmış emekçilerin POYD’a üye olabildiğini hatırlattı. Atmaca, “İşte dünya ya yönetici ihraç ediyor olmanın temelinde işin mutfağından geliyor olmakla başlıyor. Kazakistan, Rusya’ya kadar yönetici ihraç ediyoruz. Dünyada en çok turist sağlayan ülke Türkiye’dir. İki yıl önce ilk 6’da iken bugün dünyanın en çok turist ağırlayan şehri ve ülkesi konumuna geldik” dedi.

Atmaca, “Türkiye’de 2019’da Antalya’da 15 milyon turist ağırladık. Bunu 30 milyon yapabilmek işten bile değildi. Ancak pandemi nedeniyle fren yaptık. Güvenlik sertifikası sayesinde Antalya’ya 9 milyon ülkemize 24 milyon turist getirdik zor dönemde” dedi. Son yıllarda yerli turistin rezervasyon ile tatili tercih ettiğini bunun da otel konaklama kapasitesini yükselttiğini söyleyen Atmaca, “Öte yandan, turizm çeşitliliği çok çabuk değişmektedir. Tüm bu değişimlere ayak uyduracak tecrübe ve kabiliyete sahibiz” diye konuştu.

Potansiyelimiz hiçbir ülkede yok

Turizm Geliştirme Ajansı ve Paris sözleşmesi, turizmin sürdürülebilirlik konusunda Turizm Bakanlığının hazırladığı programın sektörde büyük heyecana sebep olduğunu belirten Atmaca, “Sertifikasyon programı şimdiden heyecanlandırmaktadır. Bizim potansiyelimiz hiçbir ülkede yok. Yakın illerimizde ki turizm çeşitliliklerinin belirleneceği ve tarihi antik alanların rotasının çizileceği bu proje turizme inanılmaz destek ve katkı verecektir” dedi.

Rezervasyonların dijital ve online sistem üzerinden gerçekleştiğini belirten Atmaca, özellikle bu rezervasyonların yüz yüze yapıldığı ülkelerden Rusya da 3 Türk tur operatörün bulunduğunu söyledi. Atmaca, “Online rezervasyonlarımız ile ciddi talepler almaktayız. Tur operatörleri de artık dünyada dijatelleşmekte. Artık rezervasyonlar bu kanalları tercih edilmekte. Antalya’da özellikle ana arter ve ara yolların da yenilenmiş olması, düzenlenmesi turistlerin uzak mesafeleri hiç sorun etmeden yer değiştirme yaşayabilmekte. Bu çalışmalarda bizleri çok mutlu etmektedir” diye konuştu.

Antalya’da olmayan yok

Antalya’nın İspanya’nın ve diğer ülkelerin bünyesinde kazandırdığı otele ve antik tarihi eserlere sahip bir şehir olduğunu belirten Atmaca, “Sokak festivalleri ilgi görmekte. Bu festivallere ve spor etkinliklerine gelmek için tarih belirleyen yabancı ülke ziyaretçilerimiz bulunmakta. Antalya da 750 bin yatak var. Her konseptte ve her talebe göre paket konaklamalar bulunmakta. Spor turizmini tercih edenler Belekte üç yüz saha bulunmakta. Bunun yanında golf ve tenis saha alanları, diğer branşlarda da antrenman ve kamp yapmak isteyen takımlar için bulunmaz bir şehir Antalya. Yabancı devlet adamlarının G20’yi hala konuştuğunu biliyoruz. Bu bizler için inanılmaz bir dönüm noktasıydı. Fakat Paris’te gerçekleşen katliam nedeniyle G20 heyecanını doya doya yaşayamadık. İnanıyorum ki böylesi bir organizasyonda devlet adamlarına sahalarımızda futbol, golf sahalarımızda golf, tenis sahası alanlarımızdan tenis oynatabildiğimiz de tanınırlığımız ve güvenirliğimiz konusu bir kez daha perçinlenmiş olacak” diye konuştu.

Geçmişi unutmuyoruz

Dernek olarak geçmişten günümüze çok başarılı çalışmalar yürüttüklerini belirten Atmaca, “Dernek olarak geçmişi unutmuyoruz, geleceğimize sahip çıkıyoruz anlayışını feyz aldık. Bu güne değin derneğimize katkı veren, yaşaması ve genişlemesi konusunda mesai harcayan kaybettiğimiz 17 değerimizi rahmetle anıyoruz. Bunun için Belek de onların adına küçük bir orman oluşturduk ve 17 adet zeytin ağacını toprakla buluşturduk” dedi. Atmaca, otellerine üst üste gelen müşteriler için Sadakat Programı uyguladıklarını sürekli gelen müşteriler için kampanyalı tatil paket planları sunduklarını da ayrıca belirtti.

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