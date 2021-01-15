Powell ve Biden'ın açıklamaları

Piyasa Gündemi

Salgının başlangıcından bu yana en yüksek kayıp rakamları açıklanırken, salgın kaynaklı endişeler gündemdeki yerini ve önemini koruyor. Fed Başkanı Powell, enflasyonda sorun görmedikçe faizleri yükseltmeyeceklerini ve enflasyonun %2’nin üzerine çıkmasına izin vereceklerini ifade etti. Biden, salgınla mücadeleyi hızlandırmak ve ekonomiyi canlandırmak için önerdiği 1,9 trilyon dolarlık kurtarma paketini dün açıkladı.

Açıklanacak Önemli Ekonomik Veriler

• 16:30 ABD – Perakende Satışlar Önem: Yüksek

• 17:15 ABD – Sanayi Üretimi Önem: Yüksek

BIST-100 Güne Başlangıç

ABD’de destek paketine ilişkin açıklamalar yakından izlenirken, vaka sayılarındaki artış ve salgın kaynaklı endişeler aşağı yönlü risk ve baskı oluşturuyor. Son günlerde yorulma emarelerinin izlendiği ve sektörel hareketlerin yaşandığı BIST-100 Endeksi dün günü %0,81’lik düşüşle 1.546,60 puandan tamamladı. Biden’ın destek paketi açıklamalarında destek bulan ABD borsaları günü düşüşlerle tamamlarken, ABD vadelileri bu sabah hafif satıcılı bir seyir izliyor. Asya piyasalarında genel olarak kırmızı bir renk hâkim. Avrupa borsalarının güne hafif satıcılı açılışlarla başlamaları bekleniyor. Endeks kapanışında 7,36 – 7,37 aralığın da bulunan Dolar/TL, bu sabah 08:40 itibariyle 7,37’li seviyelerden işlem görmekte. BIST- 100 Endeksi’nin güne hafif satıcılı bir açılışla başlamasını bekliyoruz.

BIST-100 Strateji

Son günlerde teknik indikatörlerde yorulma ve negatif uyuşmazlıkların gözlendiği BIST-100 Endeksi dün günü %0,81 oranında düşüşle tamamlarken, bu sabah yurt dışı piyasalardaki fiyatlamanın etkisiyle endekste zayıf seyrin devam edebileceğini değerlendiriyoruz. Dün test edilen en düşük seviye olan 1.542 puan altında 1.500 seviyesi ilk önemli destek noktası olacaktır. 1.500 desteği altındaki olası kapanışlarda teknik görünümdeki zayıflamanın devam edeceği endekste 1.460 – 1.410 aralığı gündeme gelebilir. Tekrar alımların etkili olması durumunda 1.550 üzerinde tutunmanın sağlanması ve tarihi zirve olan 1.568 seviyesinin aşılması önem taşımaktadır. 1.568 üzerinde son dönemde oluşan yükselen kanalın üst bandının bulunduğu 1.630 civarı gündemde kalmaya devam edecektir.