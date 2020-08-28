POWELL PİYASALARA İSTEDİĞİNİ VERDİ
ÜNLÜ & Co'mment: “Powell piyasalara istediğini verdi” değerlendirmesinde bulundu.
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Fed Başkanı Powell dün yaptığı konuşmada Merkez Bankası’nın faiz oranlarını uzun bir süre daha düşük tutabilecek yeni bir çerçeve açıkladı. Buna göre Fed beklendiği gibi "ortalama enflasyon” hedeflemesini uygulamaya aldı. Bu politikaya göre para politikası ortalama %2 enflasyona ulaşmayı amaçlayan ve istihdamın daha geniş bir tabana erişmesini sağlayan bir çerçevede kurgulanacak. Bu politikayı içinde bulunduğumuz döneme uyarlarsak geride bıraktığımız dönemlerde düşük seyrettiği için enflasyon %2’yi aşsa bile Fed sıkılaştırma yapmayacak ve faizler düşük kalmaya devam edecek. Bilindiği gibi Fed uzun yıllardır enflasyonu hem yönetilebilir hem de sağlıklı bir ekonominin göstergesi olarak gördüğü %2 seviyesinde tutmaya çalışıyordu. Fed’in yeni yaklaşımı ise destekleyici para politikasının süreceği anlamına geldiği için piyasalar açısından lehte bir zemin yaratıyor.
BEKLENTİLERİMİZ
Borsa İstanbul güç toplamaya çalışıyor. Hafta başından bu yana önemli bir varlık gösteremeyen Borsa İstanbul son iki işlem gününde daha iyimser bir performans sergilemiş olsa da haftalık bazda bakıldığında eksi bölgede işlem görmeye devam ediyor. Endeks bu performansı ile yurtdışına kıyasla da daha zayıf bir seyir izledi. Bunu jeopolitik riskler, TL’deki zayıflık ve para politikasına ilişkin belirsizlikler ile açıklamak mümkün. İçeride önemli bir konu başlığının olmadığı haftanın son işlem gününde endeksin yön bulmak için yurtdışı piyasaları takip etmesini bekliyoruz. Öte yandan yabancılar 21 Ağustos haftasında 85,9 milyon dolarlık hisse satışı yaptığı görüldü. Mevcut durumda yabancı takas oranı %51,6 seviyesinde bulunuyor.
Kaynak: Matriks
EUR/USD direnç bölgesine takılmaya devam ediyor. EUR/USD dün Powell’ın açıklamalarının hemen ardından hızlı bir şekilde güç kazansa da önemli bir dirence dönüşen 1,1900’u aşmayı bir kez daha başaramadı. Buna karşın geri çekilmelerin 1,1750’nin üzerinde karşılanması daha fazla baskı oluşmasının önüne geçerken parite yeni güne 1,1850’nin üzerinde başlıyor. Teknik görünümde belirgin bir iyileşme olmadığını düşünürsek önümüzdeki günlerde paritenin 1,1900’u aşıp aşamayacağını izleyeceğiz. Paritenin 1,1750’yi aşağı yönlü kırması durumunda ise güç kaybının artabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor.
TL’de denge arayışı sürüyor. Powell’ın konuşmasının yarattığı hareketliliğe bağlı olarak USD/TL dün 7,31-7,38 bandında dalgalanırken kurun genel görünümünde ise anlamlı bir değişim gerçekleşmedi. Bu noktada 7,40’ın altında kalınmasının TL üzerindeki baskıyı azalttığını söylemek mümkün. Ancak bu durum TL’nin güç kazanmasını sağlamak için yeterli bir faktör değil. Öte yandan TCMB’nin faiz oranlarını değiştirmediği toplantısının dün açıklanan özetlerinde ise Merkez Bankası gelinen aşamada salgın dönemine özgü destekleyici makro politika adımlarının kademeli olarak geri alınmasına yönelik uygun zeminin oluştuğu değerlendirmesinde bulundu. Ayrıca, TCMB brüt döviz rezervleri 21 Ağustos itibarıyla 45,4 milyar dolar, altın rezervleri ise 43,3 milyar dolar oldu. Böylece toplam rezervler 21 Ağustos itibarıyla 88,7 milyar dolar olarak gerçekleşti.
Kaynak: Matriks
Ons altında Fed’e rağmen zayıflık sürüyor. Fed’in uygulamaya aldığı yeni strateji kapsamında enflasyonun %2’nin üzerine yükselmesi durumunda bile destekleyici para politikasını sürdürecek olması Powell’ın konuşmasına ons altının ilk etapta sert yükselişle cevap vermesini sağladı. Ancak 1976 dolara kadar yükselen ons altın kazanımlarını aynı hızda geri vererek 1920 doların da altını gördü. Uzun bir süredir dikkat çektiğimiz gibi ons altında teknik görünümün zayıflık sinyalleri verdiğini düşünmeye devam ediyoruz. Bu kapsamda 2000 doların aşılmasını sağlamayacak fiyat hareketlerinin büyük resmi değiştirmeyeceğine inanıyoruz.
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