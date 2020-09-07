Powell "İstihdam artışı beklenenden daha iyi"

ABD’de Petrol Sondaj Kule Sayısı Arttı…

ABD’de geçtiğimiz haftaya ilişkin petrol sondaj kule sayısı 1 adet artarak 181’e yükseldi. Bu veri sonrası son 1 yılda ABD’deki sondaj kule sayısı 557 adet azalmış oldu.



FED Başkanı Powell “İstihdam Artışı Beklenenden Daha İyi”

FED Başkanı Powell Cuma günü açıklanan istihdam rakamları sonrası yaptığı açıklamada, işsizlik oranının beklenenden daha iyi olduğunu ancak ekonominin tam olarak toparlanmasının yıllar alabileceğini söyledi.



Türkiye’de Vaka Sayısı 1.578 Oldu…

6 Eylül’e ilişkin açıklanan Koronavirüs tablosunda, vaka sayısı 1.578 kişi oldu. Vefat edenlerinin sayısı 53, iyileşenlerinin sayısı ise 1.013 kişi oldu.



Çin’de İhracat Arttı, İthalat Azaldı…

Çin İhracatlar(Yıllık): %9.5 (Beklenti:%7.1 Önceki:%7.2)

Çin İthalatlar(Yıllık):-%2.1 (Beklenti:%0.1 Önceki:-%1.4)

Çin Ticaret Dengesi:58.93 Milyar Dolar (Beklenti:50.50 M Önceki:62.32 M)



Günün Ajandası;

11:30 Euro Bölgesi Sentiz Yatırımcı Güveni: (Beklenti:-10.5 Önceki:-13.4)

17:30 Türkiye Hazine Nakit Dengesi: (Önceki:-30.790 Milyar)