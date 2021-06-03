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Posof Tekstil Atölyesi Posof’a istihdam katkısı sağlıyor

Posof Belediyesi tarafından yaptırılan Posof Tekstil Atölyesi Posof’a ekonomi ve istihdam konusunda önemli katkı sağlıyor.

Ekonomi 03.06.2021, 11:41
Posof Tekstil Atölyesi Posof’a istihdam katkısı sağlıyor

Posof Belediyesi tarafından yaptırılan Posof Tekstil Atölyesi Posof’a ekonomi ve istihdam konusunda önemli katkı sağlıyor.

İstanbul’da ikamet eden iş adamı Ömer Uçar, babasının yaklaşık 100 yıl önce Posof’un Aşık Zülali köyünden göç ettiği topraklara fabrika kurarak geri döndü. Posof Belediyesinin yaptırdığı tekstil atölyesinin işletme yetkisini alan işletmeci Ömer Uçar, ”Posof’a geldiğime pişman ettiler” dedi.

Tekstil atölyesinin 250 personel kapasitesi olduğunu ancak sadece 80 kişinin çalıştığını ve bu çalışanlarının da 60 kişinin Damal ve Hanak ilçelerinden getirildiğini, bunun da servis ücretlerinden dolayı çok masraflı olduğunu dile getiren Uçar, atölye Posof’ta olmasına rağmen sadece 20 kişi olduğu için zararlarının büyük olduğunu dile getirdi.

İstanbul’daki kazançlarını Posof için harcadıklarını belirten Uçar, bu desteklere Posofluların ilgisiz kalmasının kendisini pişman ettiğini söyledi.
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