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PORT YARIMCA ve Stellantis Group’tan otomotiv lojistiğinde önemli iş birliği

OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.’nin Japon Nippon Yusen Kaisha (NYK) Grubu ile kurduğu ortaklık kapsamında hayata geçirilen PORT YARIMCA, ‘Stellantis Group Bitmiş Araç Lojistiği İhalesini’ kazandı.

Ekonomi 24.09.2021, 12:33
PORT YARIMCA ve Stellantis Group’tan otomotiv lojistiğinde önemli iş birliği

OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.’nin Japon Nippon Yusen Kaisha (NYK) Grubu ile kurduğu ortaklık kapsamında hayata geçirilen PORT YARIMCA, ‘Stellantis Group Bitmiş Araç Lojistiği İhalesini’ kazandı.

OYAK Grubu Şirketlerinden OYAK Denizcilik ve Liman İşletmeleri A.Ş.’nin Japon NYK Grubu ortaklığıyla hayata geçirdiği, Türkiye’nin ‘En Yeni ve Modern Otomobil Limanı’ olma özelliğini taşıdığı belirtilen PORT YARIMCA, otomotiv sektörü için kritik öneme sahip bir iş birliğine imza attı. Stellantis Group tarafından açılan Bitmiş Araç Lojistiği ihalesini kazanan PORT YARIMCA, 2022 ve 2023 yıllarını kapsayan dönemde Peugeot, Citroen, DS ve OPEL markalarına liman elleçleme, stoklama, terminal ve teknik destek hizmetleri sunacak.

Verilen bilgiye göre, Stellantis Group ve PORT YARIMCA arasında ilk adımı atılan iş birliğinin, uzun yıllar sürecek sağlam bir çözüm ortaklığına dönüşeceği ve bu iş birliğinin ülke ekonomisine ve otomotiv sektörüne önemli katkılar sunması hedefleniyor. İhracatın lokomotifi sayılan otomotiv sektörünün, ihtiyaçlarına karşılık vermek amacıyla hayata geçirilen PORT YARIMCA yatırımı, yıllık 780 bin araç elleçleme kapasitesi ve toplam 265 bin metrekare kapalı otoparkı ile sadece otomotiv sektörüne hizmet veriyor. PORT YARIMCA, küresel otomotiv lojistiğinin yeni merkezi olarak faaliyetlerini sürdürmeye devam edecek.

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