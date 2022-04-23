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Polis Akademisi 3 bin 250 bekçi istihdam edileceğini açıkladı
Polis Akademisi sosyal medya hesabı üzerinden 3 bin 250 bekçi istihdam edileceğini açıkladı.
Ekonomi 23.04.2022, 18:08
Polis Akademisi sosyal medya hesabı üzerinden 3 bin 250 bekçi istihdam edileceğini açıkladı.
Polis Akademisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 81 ilde toplam 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi istihdam edileceği açıklandı. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “81 ilimizde istihdam edilmek üzere 3.250 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacaktır” ifadelerine yer verildi.