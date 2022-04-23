Polis Akademisi 3 bin 250 bekçi istihdam edileceğini açıkladı

Polis Akademisi sosyal medya hesabı üzerinden 3 bin 250 bekçi istihdam edileceğini açıkladı.

Polis Akademisinin Twitter hesabından yapılan paylaşımda, 81 ilde toplam 3 bin 250 çarşı ve mahalle bekçisi istihdam edileceği açıklandı. Sosyal medya hesabı üzerinden yapılan paylaşımda, “81 ilimizde istihdam edilmek üzere 3.250 Çarşı ve Mahalle Bekçisi alınacaktır” ifadelerine yer verildi.