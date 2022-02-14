Polatlı’dan dünyaya yayılan şifa: Kuru soğan

Türkiye’de ihtiyacın yarısından fazlasının Ankara Polatlı’dan sağlandığı soğanın faydalarını Ankara Küçükbaş Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve üretici Hasan Kılınç anlattı.

Ankara Küçükbaş Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Başkanı ve üretici Hasan Kılınç, Türkiye’de 2019 yılında 2,2 milyon ton kuru soğan üretiminin gerçekleştiğini, bunun 670 bin ton kuru soğanının Ankara’da üretildiğini belirtti. Kılınç’a göre, Ankara bu rakamlarla, Türkiye’de ekim alanında olduğu gibi üretimde de ilk sırada yer alıyor.

Polatlı’dan doğan sağlık, sadece Türkiye’de değil, dünyada da adından söz ettiriyor. Kılınç’ın verdiği bilgiye göre, kuru soğan dış ticareti incelendiğinde 2019/2020 yılı piyasa yılı itibariyle Türkiye’nin kuru soğan ihracat değeri yaklaşık 52,8 milyon dolar olarak gerçekleşti. 2019/2020 yılı piyasa yılı itibariyle ithalat ise yaklaşık 81 bin Dolar oldu. Türkiye kuru soğan ihracatında yüzde 17,7’lik payla Irak ile ilk sırada yer aldı.

Kuru soğanın çare olduğu noktalar

Aynı zamanda Ziraat Mühendisi olan Hasan Kılınç, birçok konuda sağlığa faydalarıyla adından söz ettiren soğan hakkında şunları söyledi:

“Soğan doğada bulunan en iyi antibiyotiktir. İçeriğinde kükürt, lif, A ve C vitaminleri bulunan soğan vücudu toksinlere karşı korur. Soğan bağışıklığı güçlendiren en önemli besindir. Kış aylarında gribi korur. Etkili bir balgam sökücüdür. Diyabeti engeller, vücuttaki şeker seviyesini dengeler. Diyet bitkisidir, saç dökülmesi ve cilt sorunlarına iyi gelir. Antioksidan bileşenleri bağışıklık güçlendiriyor. Ayrıca vücutta geliştirdiği bu koruma ile enfeksiyon oluşumlarını da engeller. İdrar yolu hastalıklarının çözümüdür. Kalp sağlığını koruyan en önemli besindir, vücutta kolesterolü düzenler. Çağın vebası kansere karşı koruyuculuk sağlar. İçeriğinde krom ve sülfür bulunur. Sülfür, beyin sağlığına katkı sağlar. Ayrıca böbrek dostudur, sindirimi düzenleyen besinlerden de biridir.”

“Pişmiş kırmızı kuru soğan, vücuttaki tüm iltihabı idrar yoluyla atar”

Soğanın kan şekerini kontrol ettiğini, diyabet hastalarının kan şekeri kontrolünü sağladığını açıklayan Kılınç, soğanın en az süt ve süt ürünleri kadar kemiklere iyi geldiğini de vurgulayarak, “Pişmiş kırmızı kuru soğan, vücuttaki tüm iltihabı idrar yoluyla atar. Dolama hastalığına iyi gelir. Baş ağrısında birebir faydalıdır. Soğan, deforme olmuş hücreleri hemen tedavi eder. İnüsülünü azaltır, şeker hastaları rahatlıkla tüketebilir” ifadelerini kullandı.

En ucuz besin maddesi

Soğanın en ucuz besin maddesi olduğunu dile getiren Hasan Kılınç, soğan alırken vatandaşların dikkat etmesi gerekenleri şöyle sıraladı:

“Kuru soğan seçerken yumuşak, kötü kokulu, filizlenmiş ve nemlenmiş olanlarını tercih etmemelisiniz. Ayrıca kabuğun renginin yeşile dönmemiş olması da önemli.”