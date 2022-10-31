Plywood/kontrplak pazarında dengeler değişiyor

Türkiye’nin ve bölgenin plywood/kontrplak konusunda önde gelen üretim ve dağıtım ağı olan Turkish Plywood, SVEZA Plywood dağıtımı konusunda önemli bir hamle yaparak Yapı Malzemeleri Pazar hacminde yükselişe geçti. Firmanın Ticaret Direktörü Alparslan Erşen, Rus ürünlerinin Pazar payındaki artışın devam edeceğini söyledi.

Turkish Plywood Ticaret Direktörü Alparslan Erşen, son yıllardaki gelişmelere bağlı olarak yüzdesel anlamda çok gerilere gelen Rus plywood ürünlerinin, Ukrayna Savaşı ile birlikte oluşan konjonktüre bağlı olarak tekrar yükselişe geçtiğini, Türkiye’de Pazar yapısının yeniden şekillenmeye başladığının altını çizerek, “Biz Türkiye Merkezli bir firma olarak, başta bölgesel kısmen global anlamda plywood/kontrplak dağıtım organizasyonunu uzun yıllardır sürdürüyoruz. Bu dönemde oluşan konjonktür her şeyi yeni baştan şekillendiriyor. Avrupa’nın ve ona yakın ülkelerin Rus mallarını almamasına bağlı olarak Türk Plywood/kontrplak ürünlerinin ihracat tarafında önünü açmasına ve Rus mallarının Türkiye’deki Pazar payını arttırmasına yol açtı” dedi.

Turkish Plywood olarak hem ithalat hem ihracat hem de iç piyasa dağıtımı rollerinin tümünü bünyelerinde barındırdıklarını belirten Erşen, “Önümüzde süreçte Avrupa’nın resesyon etkisi optimum seviyede kalırsa Türk Plywood/kontrplak ürünlerinin büyük bölümünün ihraç edildiğine ve Türkiye iç pazarında Rus plywood/kontrplak ürünlerinin hakimiyetine şahit olabiliriz. Başta turkishplywood.com olmak üzere tüm dijital alanlarımızda da görüldüğü üzere son dönemde iç piyasada SVEZA Plywood dağıtımında genişlemeye gittik. Aslında bu arz/talep ilişkisinin doğurduğu bir sonuç. Artarak devam ediyor ve de devam edecek görünümde” ifadelerine yer verdi.