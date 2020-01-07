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Planlı şehirleşmenin yolu kentsel dönüşümden geçiyor

Türkiye'nin yüzölçümünün yüzde 92'si deprem kuşağında bulunuyor. Resmi verilere göre yaklaşık 20 milyonluk yapı stoğunun 7,5 milyonu ise riskli durumda. Her an deprem gerçeği ile karşı karşıya olan ülkemizde güvenli, sağlıklı ve uzun ömürlü konutlara ihtiyaç olduğunu vurgulayan ŞUA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Kaya, riskli binaların yenilenmesi sürecinde kentsel dönüşümün kritik önemine dikkat çekti. Planlı ve bilinçli şehirleşme için kentsel dönüşümün büyük bir fırsat olduğunu hatırlatan Kaya, örnek bir proje olan Fikirtepe’ye dikkat çekerek Türkiye’nin ilk büyük ve planlı kentsel dönüşüm projesi tamamlandığında bölgenin düzenli ve yenilikçi şehircilik anlayışı ile İstanbul'un en seçkin semtlerinden biri olacağını ifade etti.

Planlı şehirleşmenin yolu kentsel dönüşümden geçiyor

Türkiye'nin yüzölçümünün yüzde 92'si deprem kuşağında bulunuyor. Resmi verilere göre yaklaşık 20 milyonluk yapı stoğunun 7,5 milyonu ise riskli durumda. Her an deprem gerçeği ile karşı karşıya olan ülkemizde güvenli, sağlıklı ve uzun ömürlü konutlara ihtiyaç olduğunu vurgulayan ŞUA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Kaya, riskli binaların yenilenmesi sürecinde kentsel dönüşümün kritik önemine dikkat çekti. Planlı ve bilinçli şehirleşme için kentsel dönüşümün büyük bir fırsat olduğunu hatırlatan Kaya, örnek bir proje olan Fikirtepe’ye dikkat çekerek Türkiye’nin ilk büyük ve planlı kentsel dönüşüm projesi tamamlandığında bölgenin düzenli ve yenilikçi şehircilik anlayışı ile İstanbul'un en seçkin semtlerinden biri olacağını ifade etti.

07 Ocak 2020 Salı 17:44
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Planlı şehirleşmenin yolu kentsel dönüşümden geçiyor

Türkiye'nin yüzölçümünün yüzde 92'si ve nüfus yoğunluğunun yüzde 95'i deprem kuşağında bulunuyor. Resmi verilere göre ise yaklaşık 20 milyonluk yapı stoğunun 7,5 milyonunun riskli durumda olduğunu hatırlatan ŞUA İnşaat Yönetim Kurulu Başkanı Nimetullah Kaya, her an deprem gerçeği ile karşı karşıya olan ülkemizde kentsel dönüşüm çalışmalarına acilen hız verilmesi gerektiğini vurguladı. Ülkemizde güvenli, sağlıklı ve uzun ömürlü konutlara ihtiyaç olduğunu belirten Kaya, kentsel dönüşümün planlı bir şekilde hayata geçirilmesi durumunda depreme karşı dayanıklı ve kaliteli yapıların oluşabileceğini söyledi. Konutların deprem bilinciyle ve insan ihtiyaçlarının iyi analiz edilmesi sonucunda itina ile tasarlanması gerektiğinin altını çizen Kaya sözlerine şöyle devam etti;

“Özellikle büyük şehirlerde yaşanılan çarpık kentleşme ve beraberinde gelen yapısal sorunları planlı kentsel dönüşüm çalışmalarıyla ortadan kaldırmak mümkün. Burada önemli olan husus, yenilenecek yapıların şehrin mimarisine uygun, her türlü teknik altyapıya sahip ve sürdürülebilirlik ilkesi çerçevesinde planlanması. Depremlerin oluşturacağı hasarları azaltmanın en etkili yolu ise toplumu depreme karşı bilinçlendirmek. Bu bilinç çerçevesinde güvenilir ve depreme dayanıklı bir konut sahibi olmak isteyenlerin detaylı bir araştırma yapması gerekiyor. Bu noktada gerek kentsel dönüşüm kapsamında binalarını yeniletmek gerekse yeni bir konut satın almak isteyenlere, projelerini yönetmeliklere uygun olarak ileri inşaat teknolojisi ve yüksek kaliteli malzemelerle hayata geçiren, sermaye yapısı ve referansları güçlü, köklü inşaat firmalarını tercih etmelerini öneriyoruz.” 

“Fikirtepe İstanbul'un en seçkin semtlerinden biri haline dönüşecek’’

Türkiye’de kentsel dönüşümün pilot bölgesi Fikirtepe, Bağdat Caddesi’ne rakip Prestij Caddesi, parkları, meydanları, eğlence mekanları, sanatsal etkinlik ve oyun alanları ile ülkemizin en iddialı yaşam ve yatırım merkezlerinden biri olmaya hazırlanıyor. 1 milyon 350 bin metrekarelik bir alanda hayata geçirilen Fikirtepe kentsel dönüşüm projesi ile bölgede 35 bin yeni konutun ve 2 bin 500 ticari alanın yer alacağını hatırlatan Kaya, Fikirtepe’nin tamamlandığında düzenli ve yenilikçi şehircilik anlayışı ile İstanbul'un en seçkin semtlerinden biri haline dönüşeceğini belirtti.

Konut alırken en önemli unsur lokasyon

İster oturum ister yatırım amaçlı olsun, konut satın alırken en önemli unsurun lokasyon olduğunu ifade eden Kaya, “Bu bakımdan çok avantajlı bir bölge olan Fikirtepe, İstanbul’un en büyük ilçelerinden Kadıköy’ün merkezinde, E5 ve TEM otoyollarının kesişim noktasında yer alıyor. Fikirtepe, 2 adet metro istasyonu, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü, Avrasya Tüneli, metrobüs, Marmaray bağlantıları ve deniz ulaşımına yakınlığı ile benzersiz bir konumda. Anadolu Yakası’nın kalbi Bağdat Caddesi, Kadıköy, Fenerbahçe, Kalamış, Moda, Acıbadem gibi merkezlerin yanı sıra Akasya, Optimum, Tepe Nautilus, Emaar Square Mall gibi alışveriş merkezlerine, Fenerbahçe Şükrü Saraçoğlu Stadı’na, hastanelere ve eğitim kurumlarına yakınlığı ile de dikkat çeken Fikirtepe, İstanbul Sabiha Gökçen Havalimanı’na ise 20 dakika mesafede konumlanıyor. İstanbul Büyükşehir Belediyesi tarafından yapımına başlanan Ünalan Kavşağı sayesinde E-5 Ankara istikametine, Avrasya Tüneli’ne ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü’ne Fikirtepe’den direkt ulaşım sağlanacak olması ulaşımı daha da kolaylaştıracak’’ diyerek sözlerini tamamladı.

Son Güncelleme: 07.01.2020 17:52
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