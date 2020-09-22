Piyasaların yönü

BIST100…Yurt Dışı Borsalardaki Kayıplara Bağlı Olarak Geriledi… Koronavirüs salgınında vaka sayılarındaki artış ve kördüğüme dönen ABD-Çin ilişkileri büyüme beklentileri ve piyasaları baskılıyor. Perşembe günkü TCMB toplantısı öncesinde Dolar TL kurundaki yukarı yönlü hareket hız kazandı. Haftanın ilk işlem gününde Avrupa'da bankalar öncülüğünde sert bir şekilde gerileyen endeksler TL cinsinden varlıklara da olumsuz yansıdı. BIST100 endeksi haftanın ilk işlem gününü bankacılık endeksindeki sert kayıplarının öncülüğünde %2.23 değer kaybıyla tamamladı. Geçtiğimiz haftaki pozitif seyrin aksine risk iştahındaki düşüş endeksin 50 günlük hareketli ortalamasının altında günü kapatmasına neden oldu. 1,085 puan destek seviyesi olarak öne çıkıyor. ABD vadeli işlemleri ve Asya piyasalarının olumsuz seyri bugün endeksin güne satıcılı başlayabileceğine işaret ediyor.





USDTRY…TCMB Toplantısı Öncesinde Yukarı Yönlü Hareket Hız Kazandı… Global risk iştahındaki azalmanın gelişen piyasa ülke para birimlerine yansıması olumsuz oldu. Dolar güvenli varlık talebiyle global bazda değer kazanırken, TL varlıklar jeopolitik risklerin de gölgesinde kalarak majör para birimlerine karşı direnç gösterme konusunda zorlandı. 7.6150 seviyesinin üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine ulaştı. Merkez bankasının Perşembe günü gerçekleştireceği toplantıda politika faizinde bir değişikliğe gitmesi beklenmezken, faiz koridoru üst sınırı veya geç likidite penceresi faiz oranlarını yükselterek arka kapı yöntemini tercih etmesi bekleniyor.





EURTRY… Tüm Zamanların Zirvesinden Geri Çekildi… Euro TL kuru 9 seviyesinin üzerine çıkarak tüm zamanların en yüksek seviyesine yükseldi. İlerleyen saatlerde 8.97 seviyelerine geri çekilen kur kazançlarının bir kısmını geri verdi. TL varlıklar majör para birimlerine direnç gösterme konusunda güçlük çekiyorlar.





EURUSD… 1.18 Seviyesinin Altına Sarktı… Avrupa'da bankacılık sistemi tarafındaki negatif gelişmeler ve risk iştahındaki düşüşün etkisiyle dolar global bazda değer kazandı. Powell'ın konuşması öncesinde 1.18 seviyesi altına sarkan parite öğle saatlerinde DAX endeksindeki kayıpların derinleşmesi ve Lagarde'ın konuşması sonrasında hız kazandı. Lagarde yaptığı açıklamada para politikasında kur seviyesi dâhil birçok göstergeyi değerlendirdiklerini ifade etti. 1.1730 seviyelerine kadar gerileyen parite yeni işlem gününün ilk saatlerinde 1.1750 seviyelerinde işlem görüyor.





XAUUSD…Günlük Düşüş %1'i Aştı… Doların global bazda güçlenmesiyle birlikte altının ons fiyatı 50 günlük hareketli ortalama seviyesi olan 1,926 $ seviyesini aşağı yönlü kırarak 1,900 $ seviyelerine yöneldi.





GAUTRY…Ons Fiyatındaki Gerilemeye Bağlı Olarak Değer Kaybetti… Kurdaki yukarı yönlü hareketin devamına rağmen, altının ons fiyatının 1,900 $ seviyelerine gerilemesi gram altın fiyatlarını 470 TL seviyesine çekti.





BRENT…Risk İştahındaki Zayıflamaya Bağlı Olarak Geriledi… Petrol fiyatları geçen haftaki rallinin ardından risk iştahındaki düşüşe bağlı olarak 41 $ seviyelerine kadar geriledi. Koronavirüs salgını kaynaklı gelişmeler ve ABD haftalık ham petrol stokları global petrol talebine ilişkin beklentiler açısından takip edilmeyi sürdürüyor.





S&P500…Belirsizliklerin Etkisinde Kaldı…ABD'de yeni bir mali teşvike ilişkin inancın azalması, yükselişe geçen koronavirüs vakaları ve Kasım ayının ilk haftasında gerçekleştirilecek ABD başkanlık seçimleri ABD hisse senedi piyasalarını baskı altında tutmayı sürdürdü. Diğer taraftan ABD ve Çin arasında süregelen gerilim devam ederken S&P500 endeksi haftanın ilk işlem gününü %1.13 değer kaybıyla 3,282 puandan tamamladı.