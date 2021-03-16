Piyasaların yönü...

BIST100… Tarihi Zirve Seviyesine Yaklaştıkça Satışla Karşılaşıyor… BIST100 endeksi haftanın ilk işlem gününü %0.12 değer kaybıyla 1,555 puandan tamamladı. 1,570 ve tarihi zirve konumunda bulunan 1,582 puan zirve seviyeleri direnç noktaları olarak öne çıkıyor. Geri çekilmelerde ise 1,550 ve 1,520 puan seviyeleri destek konumunda bulunuyor. Merkez bankaları toplantılarının gündemde öne çıktığı haftada global hisse senedi piyasaları karışık bir görünüm sergiliyor. Türkiye’nin Avrupa ve ABD ile olan ilişkileri ve koronavirüs salgını kaynaklı gelişmeler gündemde kalmaya devam ediyor. Avrupa Birliği ülkeleri Türkiye’nin turizm gelirini yakından ilgilendiren aşı pasaportu kararını yarın Brüksel’de görüşecek.

USDTRY… TCMB Toplantısı Öncesinde Sakin Bir Görünüm Sergiliyor… Doların global bazda güçlü bir seyir izlemesi ve gelişen piyasa ülke para birimleri üzerinde tahvil faizlerindeki yükseliş kaynaklı baskıyla birlikte 7.50 desteğinin üzerine tutundu. Bu seviyenin üzerinde kalınması durumunda 7.78 ve 7.95 ve seviyeleri direnç noktaları olarak takip edilebilir. TCMB toplantısı sonrasında 7.50 seviyesinin kırılması durumunda ise TL lehine işlemlerin hız kazanması beklenebilir. 100 ve 200 günlük ortalamanın geçtiği 7.40 ve 7.30 seviyeleri destek noktası olarak takip edilebilir.

EURTRY… 9 Seviyesinin Altına Geriledi… Euro TL kuru yeni işlem gününde yatay bir görünüm sergileyerek 9 seviyesinin altında işlem görüyor.

EURUSD… FED Toplantısı Bekleniyor… AstraZeneca aşısının yan etkilerine yönelik endişeler ve bazı Avrupa ülkelerinde kullanımının askıya alınması sonrasında, dolar global bazda güç kazandı. Bugün başlayacak ve yarın açıklanacak FED toplantısı sonucu öncesinde Dolar endeksi 92 seviyesinin hemen altında bulunuyor. Geçen hafta Lagarde’ın ekonomik görünüm hakkındaki yorumları sonrasında, Powell’ın açıklamaları daha önemli hala geldi.

XAUUSD… FED’in Güvercin Mesaj Vereceği Beklentisinden Destek Buldu… Dolardaki güçlü seyir altın fiyatlarındaki yükselişi baskılasa da güvercin tonda mesajlar vermesi beklenen FED’le birlikte altın fiyatları 1,750 $ seviyesine yöneldi. Toplantı sonrasında Powell’ın enflasyondaki yükseliş eğilimi üzerine yapacağı açıklamalar altın fiyatlarının yönü açısından belirleyici olması beklenebilir.

GAUTRY…Spot Altın Fiyatından Destek Buldu… Dolar TL kurundaki geri çekilme ve ons fiyatındaki yükselişin etkisinde denge arayışına giren gram altın 420 TL seviyelerinde işlem görüyor.

BRENT… Petrol Fiyatları Geri Çekildi…Haftaya art bölgede başlayan petrol fiyatları, doların global bazda güç kazanmasıyla birlikte baskı

altında kaldı. Brent petrolün varil fiyatı ikinci kez 69 $ seviyelerindeki direnç noktasına takıldı ve burada tutunamayarak 67 $ seviyelerine

geri çekildi.

S&P500… Haftaya Artıda Başladı… ABD 10 yıl vadeli tahvil faizlerinin geri çekilmesi, talep görünümüne ilişkin olumlu haberler, güvercin FED beklentileriyle birlikte ABD hisse senedi piyasaları haftaya artıda başladı. S&P500 endeksi günü %0.65 yükselişle 3,969 puandan tamamladı.