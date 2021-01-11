Piyasaların yönü

BIST100…Teknik Olarak Genel Olumlu Havanın Devam Etmesi Beklenebilir… Geride bıraktığımız haftada hisse senedi piyasaları Aralık ayındaki ralliyi devam ettirdi. BIST100 endeksi haftalık bazda %4.33 yükseldi. Endeks içerisindeki ağırlığı yüksek olan bankacılık hisselerindeki alımlar endeksi yukarı taşıdı. Sektörel ayrışmaların yaşandığı sanayi endeksi bankacılık endeksinin gerisinde kalsa da haftalık bazda %4.50 yükselerek endekse katkı sağladı. ABD ve Avrupa vadelileri yeni haftaya ekside başlasa da Asya tarafında genel olarak pozitif bir görünüm var. Kar realizasyonlarına bağlı olarak hisse bazında geri çekilmeler yaşansa da BIST100 endeksindeki genel olumlu havanın yeni haftada da devam etmesi beklenebilir. 1,500 direncini kıran endekste bir sonraki hedefler sırasıyla 1,575 ve 1,600 puan olabilir. Yabancı kurumların yatırımcılarına gerçekleştireceği Türkiye temalı sunumlar endeksteki yükseliş momentumuna katkı sağlayabilir.

USDTRY… Dolar Global Bazda Güç Kazanıyor… Dolar TL kuru doların global bazda güç kazanmasıyla birlikte yükselişe geçti. Kur geçtiğimiz hafta ABD siyasetindeki gelişmeler ve ABD 10 yıllık tahvil faizlerinin yükselmesiyle birlikte 7.30-7.40 arasında dalgalandı. Dolar TL kuru doların global bazda güç kazanmasına bağlı olarak yeni haftada geçen haftaki yükseliş momentumunu korunuyor. 7.50 seviyesinin üzerinde kapanışlar gerçekleşmediği sürece TL varlıklardaki güçlenme eğiliminin devam etmesi beklenebilir. Bugün yurt dışı piyasalar veri akışı açısından nispeten sakin kalması beklenirken, yurt içinde Kasım ayı cari denge verisi takip edilecek.

EURTRY…Yeni Haftaya Yükselişle Başladı… Euro TL kuru gelişen piyasa ülke para birimlerinin baskı altında kaldığı yeni haftaya yükselişle başladı.

EURUSD… Güvenli Liman Dolar Global Bazda Güç Kazandı… ABD’de tarım dışı istihdam verisi Aralık ayında artış beklentilerinin aksine 140bin gerileyerek 8 aydır ilk kez düştü. Bir süredir aşırı alım bölgesinde olan Euro Dolar paritesi, güvenli liman doların global bazda güç kazanmasıyla birlikte geriledi. ABD 10 yıllık tahvil faizleri yükseliyor.

XAUUSD…10 Yıllık Tahvil Getirileri ve Enflasyon Beklentilerinin Etkisinde Fiyatlanıyor… Geçtiğimiz hafta %3’ün üzerinde yükselen altın fiyatları haftanın son işlem gününde ABD 10 yıllık tahvil getirilerindeki yükselişe bağlı olarak sert bir şekilde geriledi ve teknik seviye olarak takip edilen 100 günlük hareketli ortalamanın altına gerilemişti. Enflasyondaki yükseliş beklentileri ve tahvil faizlerindeki yükseliş altın fiyatlarının kararsız bir görünüm sergilemesine neden oluyor.

GAUTRY…430 TL Seviyelerinden Geri Dönme Çabasında… Geçtiğimiz hafta ons fiyatındaki sert gerilemenin etkisinde 430 TL seviyelerine kadar gerileyen gram altın, yeni haftada TL’deki değer kaybına bağlı olarak kayıplarının bir kısmını telafi etti.

BRENT… Dolardaki Güçlenmeye Bağlı Olarak Geriledi… Geçtiğimiz hafta global risk iştahındaki yükseliş ve Suudi Arabistan’ın sürpriz üretim kısıntısı kararının etkisiyle 56 $ seviyelerini test eden brent petrolün varil fiyatı yeni haftada doların global bazda güçlenmesiyle birlikte %1’in üzerinde değer kazancıyla karşı karşıya.

S&P500…ABD 10 Yıllık Tahvil Faizlerindeki Yükselişin Etkisiyle Vadeli İşlemlerde Kayıpta… ABD endeksleri tarım dışı istihdamdaki düşüşe Cuma günü alıcılı bir görünüm sergiledi. S&P500 endeksi geçtiğimiz haftayı %1.8 değer kazancıyla 3,825 puandan tamamladı. Yeni haftada ABD 10 yıllık tahvil faizlerindeki yükseliş ve getiri eğrisinin dikleşmesi doları güçlendirirken hisse senedi vadeli işlemlerinde kayıplara yol açıyor.