Piyasaların yönü

BIST100…Endeks Banka Hisselerinden Aldığı Destekle Yükseldi… TCMB'nin politika faizini 200 baz puan artırması sonrasında Türkiye'nin CDS risk primi gerilerken kurda geri çekilme görüldü. TL varlıklar genel itibarıyla güne artıda başlarken, endeks 1,135 puanı test etti. Avrupa borsalarındaki değer kayıpları yurt içi risk iştahını da düşürürken endeks bu seviyelerde kalıcı olamadı. BIST100 endeksi geride bıraktığımız haftayı %1.1 değer kazancıyla 1,124 puandan tamamladı. TCMB ve BDDK'nın kararları sonrasında TL varlıkların konvertibilitesi yükselirken özellikle banka hisselerine güçlü alımların geldiğini gördük. Geçen haftayı 50 günlük hareketli ortalaması üzerinde kapatan endeksin yeni haftada da momentumunu koruması halinde alımların devam etmesi beklenebilir. Geri çekilmelerde ise 1,114 destek seviyesi olarak takip edilecektir.





USDTRY… Yeni Haftaya Yükselişle Başladı… TCMB'nin para politikasını sıkılaştırması sonrasında TL varlıklar majör para birimleri karşısında güç kazandıktan sonra haftanın son işlem gününde toplantı sonraki kazançlarını silerek haftayı %1.4 yükselişle tamamladı. Perşembe günkü faiz artırımı kararı sonrasında 7.51 seviyelerine kadar gerileyen Dolar TL kuru yeni haftanın açılışında Asya piyasası işlemlerinde ''flash crash'' yaşayarak 7.82 seviyesine kadar yükseldi. Sonrasında ise yeniden 7.66 seviyelerinde dengelenme çabasına girdi. BDDK aktif rasyosunu mevduat bankaları için %90'a düşürdü.





EURTRY…TL Majör Para Birimlerine Direnç Gösterme Konusunda Zorlanıyor…TCMB'nin faiz kararı sonrasında majör para birimleri karşısında güçlenen TL varlıklar, haftanın son işlem gününde kazançlarını silmişti. Yeni haftaya kurdaki atakla başlayan Euro TL kuru ilk işlemlerde 9.12 seviyesine yükseldikten sonra geri çekildi.





EURUSD…ECB Başkanı Lagarde'ın Konuşması Öncesinde Denge Arayışına Girdi… Avrupa'da yükselen koronavirüs vaka sayıları Euro varlıklara satış getirirken, dolar güvenli liman talebinden destek bularak 1.1650 seviyesinin altına geriledi. ABD'de ise yatırımcılar başkanlık seçimleri öncesinde çıkma olasılığı azalan mali teşvik paketine odaklanmaları ile birlikte endeks vadeli kontratları geriledi. Risk iştahının düşmesiyle birlikte Amerikan doları güvenli varlık talebinden destek buldu. ABD'de dayanıklı mal siparişleri ağustos ayında %0.4 ile beklentilerden az artış gösterdi. Euro Dolar paritesinde ibre yeni haftanın ilk saatlerinde de Amerikan Dolarından yana. Güvenli varlık talebiyle 1.1615 seviyelerine kadar gerileyen Euro Dolar paritesi 1.1635 seviyelerinde dengelenme çabası içerisine girdi.





XAUUSD…Dolardaki Güçlenmeye Bağlı Olarak Zayıf Bir Görünüm Sergiliyor… Amerikan dolarının global bazda güç kazanması altın fiyatları üzerinde baskı yarattı. ABD-Çin arasındaki gerilimin devam etmesi ve tansiyonun yükselmeye başladığı ABD başkanlık seçimlerine rağmen 1,860 $ seviyelerinde işlem görüyor.





GAUTRY…Dolar TL Kurundaki Yükselişten Destek Buluyor… Ons fiyatındaki hareketlere odaklanan gram altın oldukça kararsız bir görünüm sergiliyor. Dolar TL kurundaki geri çekilme sonrası 452 TL seviyelerine kadar gerileyen gram altın yeni haftanın ilk iş gününde alıcılı bir görünüm sergiliyor.





BRENT…Petrol Talebine İlişkin Belirsizliklerle Geriledi… Koronavirüs vaka sayılarının artışa geçmesi ve enerji talebi görünümüne ilişkin negatif beklentiler petrol fiyatları üzerinde baskı yaratıyor. Brent petrolün varil fiyatı vadeli işlemlerde 42 $ seviyelerinde işlem görüyor.





SP500…Vadeli Piyasalarda Pozitif Görünümünü Sürdürüyor… Teknoloji hisselerindeki yükselişten destek bulan ABD endeksleri haftanın son işlem gününü artıda tamamladı. %1.65'in üzerinde değer kazanan S&P500 endeksi haftayı 3,300 puana yükseldi. Yeni haftada vadeli işlemlerde pozitif görünüm devam ediyor.