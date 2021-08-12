Piyasaların gözü kulağı faizde!

TL varlıklar bugün verilecek faiz kararında TCMB'den sürpriz bir hamle gelip gelmeyeceğine odaklanmış durumda.

PPK toplantısına yönelik piyasa beklenti anketi, 16 ekonomistin katılımıyla sonuçlanırken gözler Merkez Bankası'ndan yapılacak açıklamaya çevrildi.

Para Piyasası Kurulu (PPK) tarafından karara bağlanacak olan ağustos ayı faiz kararı bu hafta açıklanacak. Piyasaların merakla beklediği Merkez Bankası Toplantısı bugün gerçekleştirilecek. Toplantı sonrası alınan karar kamuoyuna duyurulacak.

Ekonomistlerin tamamı politika faizinin yüzde 19'da sabit bırakılmasını bekliyor. Temmuz ayındaki PPK toplantısında politika faizi yüzde 19 seviyesinde sabit tutulmuştu.

Ekonomistlerin yıl sonu politika faiz oranına ilişkin beklentilerinin medyanı ise bir önceki anket dönemine göre değişmeyerek yüzde 17,50 oldu.

DOLAR, EURO VE STERLİN

Dolar 8,62 TL'den, Euro 10,15 TL'den, Sterlin ise 11,99 TL'den işlem görüyor.