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Piyasaların Gözü 20 Ocak'ta TCMB Kararında!

Eylül 2021 yılından bu yana TCMB tarafından 500 baz puanlık faiz indirimine gidilerek politika faizi %14,00'a çekildi. Faiz indirimleri öncesinde 8,30 olan Dolar / TL kuru 18,36'lı seviyeleri test etti. TCMB tarafından faiz indirimleri ile birlikte geçici olduğu düşünülen yüksek enflasyonun baz alınmayıp (manşet enflasyon) çekirdek enflasyonun baz alınacağının söylenilmesi, daha sonraki karar metinlerinde yükselen çekirdek enflasyon vurgusunun da yapılmaması ile faiz tarafında belirsizliklerin meydana geldiğini gördük.

Ekonomi 14.01.2022, 13:01
Piyasaların Gözü 20 Ocak'ta TCMB Kararında!

Aralık ayıyla birlikte yapılan 100 baz puan indirimiyle birlikte kur tarafındaki yüksek volatilite ve yüksek enflasyonla birlikte gözler 20 Ocak 2022'de yapılacak TCMB faiz kararına çevrildi. Naci Ağbal dönemindeki sıkı para politikası duruşunun karar metinlerinden çıkarılması sonrasında, Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati de geçtiğimiz haftalarda ''ortodoks para politikasından vaz geçilip heterodoks politikalarına geçildiğini'' söylemesi ile Ocak ayında yapılacak faiz kararının öneminin daha da arttığını düşünüyoruz. Aralık ayındaki son karar metnini göz önüne alırsak PPK, arz yönlü ve para politikası etki alanı dışındaki arızi faktörlerin fiyat artışları üzerinde oluşturduğu geçici etkilerin ima ettiği alanın kullanımının tamamlanmasına karar verdiği belirtmesi sonrasında son toplantıda 100 baz puan indirime gitti. Karar metnine eklenen ''2022 yılının ilk çeyreğinde yakından takip edilecek ve bu dönemde fiyat istikrarının sürdürülebilir bir zeminde yeniden şekillenmesi amacıyla geniş kapsamlı politika çerçevesi gözden geçirme süreci yürütülecektir'' ifadesi ile en azından bu ay PPK'dan faiz indirimi ön görmüyoruz. 2022 yılında da en önemli gelişmelerin yurt içi açısından para ve maliye politikaları olacağını düşünüyoruz. 

Tüm Dünyanın Sorunu Yüksek Enflasyon

Bu hafta ABD tarafında ÜFE ve TÜFE verileri açıklandı. ABD'de son yılların en yüksek enflasyon verisi olarak kayıtlara geçti. Öyle ki enflasyonla alakalı son zamanlarda kurduğumuz en fazla cümlede sadece ABD tarafında değil Asya ve Avrupa tarafında da son yılların en yükseği oluyor. Fed Başkanı Powell'ın geçici enflasyon mottosundan vazgeçip 'Fed'in enflasyonu düşürmek için tüm araçlarını kullanmaya hazır olduğunu' belirtmesi piyasaları bir miktar rahatlattı. Gelişmekte olan ülkelerin büyük sorununun artık gelişmiş         ülkelerinde sorunu haline gelmesiyle birlikte politikalarda değişiklik görüyoruz. Öyle ki yüksek enflasyon ve omicron kaynaklı gelişmeler sonrasında Fed faiz artırımlarını hızlandıracağını açıkladı. Gıda fiyatları ve enerji fiyatlarının seyri enflasyon açısından büyük önem arz ederken, fiyatlar genel seviyesinin seyri küreseldeki ana gündem maddesi olarak kalmaya devam edecek gibi gözüküyor.

Coronavirüste Yeni Kararlar           

2020 yılının başından bu yana konuşulan en fazla konu hiç şüphesiz coronavirüs. Tüm dünyayı kasıp kavuran, ülkeler arası kısıtlamaları meydana getiren, ekonomiyi durduran virüs sonrasında 2021 yılında pozitif haberler gelmeye başladı. Aşılanmaların hızlanması ve normalleşme adımlarıyla ülkeler 2019 seviyelerine yaklaştı. 2022 yılına baktığımızda vaka sayılarındaki artış gözle görülür şekilde devam ediyor. Olumluolarak gözüken olay ise hastaneye yatmaların ve vefat oranlarının azalması. Türkiye tarafından da coronavirüse karşı yeni kararlar bu hafta alındı. 14 gün olan karantina süresi 7 güne indirildi. Temaslı kişilerden PCR testi zorunluluğu kaldırıldı. Sadece semptomu olan kişilere PCR yapılacağı, 7 günlük karantinası bitenlerin test olmasına gerek olmadığı         vurgulandı. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca'nın açıkladığı bir diğer karara göre de üç doz aşısını yaptırmış olan kişiler temaslı olsa da karantinaya alınmayacak.  

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