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Piyasaların ateşi düşmüyor: Dolar 6,50'yi aştı

Koronavirüsün piyasalar üzerindeki etkisi dinmiyor. Git gide artan panik havası BIST 100 endeksinde büyük kayıplara yol açtı. Dolar 19 ayın rekorunu kırarak 6.50'nin üzerine çıktı.

Piyasaların ateşi düşmüyor: Dolar 6,50'yi aştı

Koronavirüsün piyasalar üzerindeki etkisi dinmiyor. Git gide artan panik havası BIST 100 endeksinde büyük kayıplara yol açtı. Dolar 19 ayın rekorunu kırarak 6.50'nin üzerine çıktı.

19 Mart 2020 Perşembe 10:51
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Piyasaların ateşi düşmüyor: Dolar 6,50'yi aştı

Küresel piyasalarda koronavirüs etkilerine karşı paketler ve tedbirler arka arkaya geliyor. Ancak bu paketler de tansiyonu düşürmeye yardımcı olmuyor. ABD ve dünya borsaları da artan riskler ve paketlerin etkili olmayacağına yönelik endişeler nedeniyle sert düşüşlerini sürdürüyor. Dünkü kapanışlarda Dow Jones endeksi yaklaşık yüzde 6,3 gerilerken, son 3 yılda ilk defa kapanışta 20 bin puanın altını gördü. S&P 500 endeksi yüzde 4,8 ve Nasdaq endeksi yüzde 4,7 azalışla günü noktaladı. S&P'deki yüzde 7 düşüş sonrası devre kesici uygulandı.

ABD borsalarındaki bu kapanışın ardından bu sabah saatlerinde ABD vadeli endeksleri de yüzde 3'ün üzerinde değer kaybediyor. Benzer hareketler Asya pasifik borsalarında da yaşanıyor. Güney Kore borsası KOSPI yüzde 8'i aşan değer kaybıyla işlemlere ara verirken; Çin, Japonya, Hong Kong, Hindistan, Tayvan, Singapur borsalarında yüzde 5'leri aşan kayıplar yaşanıyor.

BORSA İSTANBUL “SATICILI” BAŞLADI

Dünya Gazetesi'nin haberine göre, Borsa İstanbul'da işlemler 0,74 kayıpla 84 bin 940 puandan başlarken; sonrasında gelen alımlarla BIST 100 Endeksi'nde kayıplar azaldı. Saat 10:23'te BIST 100 endeksi, yüzde 0,25 kayıpla 86 bin 348 puandaydı. 

Yurt içinde, dün piyasalar kapandıktan sonra Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından açıklanan koronavirüs tedbirlerinin piyasalara yansıması gözlemlenecek.

DOLAR/TL 6.50'NİN ÜZERİNE ÇIKTI

Dolar/TL kuru, 19 ay sonra 6.50'nin üzerine çıktı. Kur, saat 10:23'te 6.5125 seviyelerinde bulunuyordu. Aynı dakikalarda Euro/TL ise 7,1095 seviyelerinde.

Dolar/TL kuru son olarak 2018 Ağustos ayının son günlerinde 6,50 seviyelerinin üzerine tırmanmıştı.

PETROL FİYATLARI SON 17 YILIN DİBİNE İNDİ

Öte yandan, Kovid-19 salgını petrol tüketiminde zayıflamaya neden olarak petrol piyasalarını da olumsuz etkiledi. Brent petrolün varil fiyatı, bugün yüzde 14 değer kaybederek, 24,67 dolara geriledi. Böylece petrol fiyatı 2003'den bu yana ilk kez varil başına 25 doların altını test etti.

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