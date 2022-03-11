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Piyasaların ateşi çıktı! Dolar 15 Tl'ye dayandı!
Dolar 15 TL sınırında, Euro ise 17 TL'ye dayandı. Gram altın ise 1.000 TL'yi zorlamaya devam ediyor. İşte haftanın son işlem gününde, dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum...
Ekonomi 11.03.2022, 13:03
Dolar, Euro ve Sterlin
Güne 14,89 TL'den başlayan Dolar 14,98 TL'den, 16,41 TL'den başlayan Euro 16,48 TL'den, 19,52 TL'den başlayan Sterlin ise 19,63 TL'den işlem görüyor.
Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 14,9180 lira, avronun satış fiyatı ise 16.4610 lira olmuştu.
Altın ve gümüş
Onsu 1.993 dolar olan altında, gram altın 960/961, çeyrek altın 1.543/1.544 Cumhuriyet altını ise 6.348/6.349TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.
Gümüş ise 12,45 TL'den fiyatlanıyor.