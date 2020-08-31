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PİYASALARI YENİ HAFTADA VERİ YAĞMURU BEKLİYOR

ÜNLÜ & Co'mment: “Piyasaları yeni haftada veri yağmuru bekliyor” değerlendirmesinde bulundu.

Ekonomi 31.08.2020, 10:40
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PİYASALARI YENİ HAFTADA VERİ YAĞMURU BEKLİYOR

Küresel piyasalar geride bıraktığımız haftada Powell’ın Jackson Hole sempozyumunda çerçevesini çizdiği Fed’in yeni stratejisi doğrultusunda yön bulmaya çalışırken varlık fiyatlarının ağırlıklı olarak karışık bir performans sergilediğini gördük. Yeni stratejinin piyasalar açısından pozitif bir zemin yarattığını düşünüyoruz, ancak atılan adımlar ekonominin aynı zamanda çok daha fazla desteğe ihtiyacı olduğunu göstermesi bakımından oldukça dikkat çekici. Para politikalarını da belirleyeceği için önümüzdeki süreçte ekonomilerin toparlanma hızının daha fazla önem kazandığını söyleyebiliriz. Bu noktada hafta içinde hem içeride hem de dışarıda açıklanacak önem derecesi yüksek verilerin varlık fiyatlarının yön arayışında belirleyici olacağını tahmin ediyoruz. Yurtiçinde bu hafta özellikle GSYH ve TÜFE rakamları öne çıkarken yurtdışında ise nihai PMI endekslerinin yanında ABD ISM verileri ile istihdam rakamlarını takip edeceğiz.

BEKLENTİLERİMİZ

Borsa İstanbul dirençli kalmaya çalışıyor. Geçtiğimiz hafta boyunca önemli bir varlık gösteremeyen BIST-100 endeksi haftayı da yataya yakın bir performansla tamamladı. Endeks güç kazanmakta zorlanıyor olsa da geri çekilmeleri 200 günlük hareketli ortalamasının geçtiği 1086 puanın üzerinde karşılaması ve kapanışı da önemli bir teknik seviye olarak gördüğümüz 1100 puanın üzerinde yapması riskleri göreceli olarak azaltıyor. Ancak geri çekilmelerin artması ve endeksin 1086 puanı aşağı yönlü geçmesi durumunda teknik görünümün bozulabileceğini göz önünde bulundurmak gerekiyor. Bu noktada özellikle Doğu Akdeniz’de gerilim yüksek seyrederken AB-Türkiye ilişkilerinin seyri endeksin performansı açısından da önem taşıyor.

Kaynak: Matriks

Teknik Analizde Öne Çıkanlar

Hisse

RSI

Momentum

MACD

PSAR

LOGO

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OTKAR

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TOASO

AL

AL

AL

AL

ULKER

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AL

AL

AL

EUR/USD Powell sonrasında daha güçlü bir zeminde hareket ediyor. Fed’in uzun bir süre daha destekleyici para politikasını sürdürmeye devam edecek olması paritenin belirgin şekilde güç kazanmasını sağlarken 1,1900’un üzerinin sık sık test edildiğini görüyoruz. Bu seviyenin üzerinde kalıcı olunması durumunda son dönemde zayıflık sinyalleri veren teknik görünümün daha ılımlı bir hale gelmesi beklenebilir. Bu hafta ise özellikle ABD istihdam rakamlarının ortaya koyacağı tablonun paritenin performansında söz sahibi olacağını düşünüyoruz. İstihdam rakamları öncesinde açıklanacak olan ISM endekslerinin istihdam alt kalemi ise daha net bir fikir oluşmasına katkı sağlayacaktır. Verinin beklentileri karşılayamaması durumunda paritede yukarı yönlü eğilimin devam ettiğini görebiliriz.

USD/TL’de bant hareketi devam ediyor. Powell’ın konuşmasının ardından dolardaki zayıflığa bağlı olarak gelişmekte olan ülke para birimleri güç kazanırken TL ise göreceli olarak geride kalsa da kayıplarını azaltmayı başardı. Kur 7,30 seviyesinin altını görmeyi başarırken Almanya Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan açıklamada Türkiye ile ilişkilerin Doğu Akdeniz anlaşmazlığı nedeniyle gerginleştiğinin ve Eylül ayındaki AB zirvesinde Türkiye'ye yönelik sınırlayıcı önlemlerin tartışılabileceğinin belirtilmesi TL’nin kazanımlarını korumasına izin vermedi. Sıkılaştırma adımları TL’yi desteklemeye devam ederken teknik açıdan bakıldığında ise şimdilik görünümde anlamlı bir değişim görmüyoruz. Bu noktada 7,30’un atında kalıcı rakamlar görülmesi daha ılımlı bir tablo oluşmasını sağlayabilir.

Kaynak: Matriks

Ons altın yukarı yönlü denemelerini sürdürüyor. Gerek Fed’in enflasyonun %2’nin üzerine çıkmasına izin verecek olması gerekse destekleyici para politikasının uzun bir süre daha korunmasının beklenmesi dolar üzerinde baskı oluştururken ons altının belirgin şekilde güç kazanmasını sağladı. Bu kapsamda 1910 dolara doğru geri çekilen ons altın hızlı bir şekilde 1970 doların üzerine doğru tepki verdi. Bir süredir teknik görünümü negatif sinyaller veren ons altında kazanımların korunarak sırasıyla 1976 ve 2000 doların üzerinde kapanış yapılması durumunda kısa vadeli tablonun iyileşebileceğini düşünüyoruz.
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