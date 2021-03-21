Piyasaları sıcak saatler bekliyor...

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nda başkan değişikliği sonrasında Dolar/TL 'de yükseliş kaydedildi.

Asya piyasalarındaki hareketlilikle Dolar/TL kotasyonu yüzde 15 yükselişle 21 Mart 21.30 sıralarında 8,35 seviyesinin üzerini gördü. Bloomberg'de yer alan son verilere göre ise dolar 8,39 seviyesine kadar yükseldi.

Dolar/TL kuru geçen haftayı 7,21 seviyesinde kapatmıştı.

Bilindiği gibi haftaya ilk önce saat farkından dolayı Asya piyasaları açılıyor. ASYA piyasalarında FX yani vadeli işlemlerde Dola 8.30 un üstünde işlem gördü. Şuan 8 lirada alıcı 8.39 da satış kotasyonu girilerek %15 pirimle dolar-TL işlem görüyor. Yarın açılacak gerçek piyasada Dolar/TL de sıcak saatler piyasaları bekliyor. Yeni Merkez Bankası yönetimi nasıl adımlar atacağı merakla piyasalarda bekleniyor.