Piyasalardaki son durum ne?

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 14,72 TL'den, Euro 16,12 TL'den, Sterlin ise 19,33 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Onsu 1.921 dolar olan altında, gram altın 908/909 TL, çeyrek altın 1.461/1.462 TL, Cumhuriyet altını ise 6.014/6.015 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 11,52 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 43 bin 323, Ethereum ise 3 bin 203 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları

Önceki gün, günü 106,64 dolar seviyesinde tamamlayan Brent petrolün varil fiyatı, dün saat 22.42 itibarıyla kapanışa göre yüzde 4,5 düşüşle 101,81 dolar oldu. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 97,02 dolardan alıcı buldu.

Fiyatlar, IEA’nın Rusya-Ukrayna Savaşı nedeniyle küresel petrol piyasalarında yaşanabilecek tedarik sıkıntılarını gidermeye yönelik güvence vermek amacıyla acil durum rezervlerinden 120 milyon varil petrolü daha kullanıma açacağını açıklamasının ardından düştü.