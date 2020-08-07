Piyasalardaki fırtına durulacak mı? İşte son durum...

Dünyada olduğu gibi Türkiye’de de piyasalar tarihi bir süreçten geçerken gelişmekte olan ülke para birimleri arasında Türk Lirası negatif ayrışıyor.

Dün, dolar, euro ve altın rekor üstüne rekor kırarken ekonomi yönetimi akşam saatlerine kadar sessizliğini korudu. İlerleyen saatlerde Merkez Bankası ve Bankacılık Düzenleme ve Denetleme Kurumu’ndan akşam üstüne doğru açıklamalar geldi.

Merkez Bankası piyasadaki Türk Lirası miktarını kısarak TL’yi güçlü tutma mesajı verirken faiz artırımı konusunda da piyasaya ince bir mesaj verdi.

Dolar/TL 7,30’u, euro/TL 8,66’yı aştı. Altının onsu küresel endişelerin de etkisiyle 2063 doları görerek tarihi rekorunu kırarken gram altın 484 TL’yi aştı.

Borsa İstanbul cephesinde ise dün ağır kayıplar gözlendi. BIST 100 endeksi günü yüzde 5,26 düşüşle 1,034 puandan tamamladı.

DOLAR 7.2921(%0.92)

EURO 8.6387(%0.39)

ALTIN 483.706(%0.92)

KUR HAREKETİ BAŞ DÖNDÜRÜYOR

Piyasalarda dün oynaklık öyle bir seviyeye çıktı ki dolar/TL gün içinde 7,02-7,31 bandında euro/TL 8,33-8,67 bandında, sterlin/TL 9,23-9,64 bandında hareket etti. Dolarda günlük kur hareketi 29 kuruşa kadar çıktı.

MERKEZ BANKASI NE DİYOR?

Merkez Bankası dün akşam saatlerinde yaptığı açıklamada, son dönemde açıklanan verilerin iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret ettiğini; bu bağlamda Ağustos başı itibarıyla iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkanlarının kademeli olarak azaltılacağını duyurdu.

TCMB ayrıca, elindeki bütün araçları piyasalardaki aşırı oynaklığın azaltılması doğrultusunda kullanacağını belirtti.

TCMB, piyasa gelişmelerine ilişkin yaptığı duyuruda, uygulamaya alınan mali ve parasal politikaların küresel salgının Türkiye ekonomisi üzerindeki etkilerinin sınırlandırılmasında ve üretken kapasitenin korunmasında başarılı olduğunu belirterek şöyle dedi:

“Son dönemde açıklanan veriler iktisadi toparlanmanın güç kazandığına işaret etmektedir. Bu bağlamda Ağustos başı itibariyle iktisadi faaliyetteki normalleşme süreciyle birlikte, hedefli ilave likidite imkânları kademeli olarak azaltılacaktır.”

UZMANLAR NE DİYOR?

Dün piyasalardaki fırtınayı uzmanlar sozcu.com.tr’ye değerlendirdi.

Özyeğin Üniversitesi Öğretim Görevlisi Doç. Dr. Evren Bolgün, dolarda yaşanan artışın temel nedeni olarak Londra swap piyasasında TL faizlerinin yüzde 1.050 seviyesine kadar çıkması olduğunu söylüyor.

4 Temmuz Salı günü, Türk Lirası'nın değerini desteklemek adına uluslararası piyasalardaki TL likiditesi kısıldı.

Ancak swap piyasasında TL bulamayan yatırımcılar ellerindeki hisse senedi ve tahvil gibi diğer TL cinsi varlıkları satmaya başladı.

Alnus Yatırım Araştırma Müdürü Yunus Kaya, 2020'de merkez bankaları ve hükümetlerin pandemi nedeniyle parasal genişlemelerinin toplam büyüklüğünün 12 trilyon doları geçtiğini belirterek, “Bu parasal bolluktaki artış, borsalarda büyük bir ralliye yol açarken, altın fiyatlarını da artırdı. 2020 Ocak ayında 1600 doları, Mart ayında 1.700 doları, Temmuz ayı başında 1.800 doları geçen altın hızlanarak 24 Temmuz’da 1.900’ü, 4 Ağustos’ta 2.000 doları geçti. Hedef daha yukarılar gibi duruyor ki büyük bankalardan 2.300 dolar üstüne yönelik hedef fiyat revizyonları geliyor.” açıklamasında bulundu.

Spinn Danışmanlık’tan ekonomist Özlem Derici Şengül, tekrar bir kur şoku yaşandığını, TL’deki son değer kaybı dalgasında TCMB rezervlerine dair endişeler, yabancıların ülkeden çıkışı ve yurt içinde artan döviz talebinin etkili olduğunu söyledi. Merkez Bankası’ndan faiz artışı adımı gelebileceğini belirten Şengül, salgın döneminde turizmin durması ve ihracatın azalmasının ülkeye döviz girişini engellediğini, özel sektörün iki yıldır dış borç azaltma eğiliminin de döviz arzını azalttığını, bunları da kuru yükselttiğini söyledi.