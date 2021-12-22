Piyasalardaki düşüş sürüyor! Dolar, Euro ve altında son durum ne?

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın açıkladığı döviz endeksli Türk Lirası mevduatı haberiyle sakinleyen ve rekor üstüne rekor kırarken geri çekilen döviz kurundaki düşüş devam ediyor.

Hatırlanacağı gibi Dolar, 20 Aralık günü rekor kırarak 18.40 bandına çıkmıştı. Aynı şekilde Euro da 20.79 TL'ye kadar yükselmişti.

Dün akşam TRT'de ortak yayına katılan Hazine ve Maliye Bakanı Nureddin Nebati'nin canlı yayındaki açıklamaları sürerken dolar/TL 11,50'nin de altını görmüştü. Ancak yeni gün bu seviyenin üstünde başladı.

İşte piyasalarda son durum...

Dolar 12,33 TL'den, Euro 13,91 TL'den, Sterlin ise 16,43 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Onsu 1.787 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 700/708, çeyrek altın 1.136/1.160 ve Cumhuriyet altını da 4.674/4.724 TL alış/satış fiyatıyla işlem görürken, gümüş de 8,93 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasaları ise yeşile döndü. Bitcoin 49 bin 145 dolardan, Ethereum ise 4 bin 42 dolardan fiyatlanıyor.