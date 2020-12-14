Piyasalarda yıl sonu rallisi

Piyasalardaki coşku yeni haftada da devam etti ve borsalar yeni rekorlar kırdı. Sabah ekim ayı sanayi üretimi verisinin güçlü gelmesiyle birlikte borsalarda yukarı yönlü fiyat hareketleri hızlandı. Bankalar endeksi %1,70 değer kazanarak büyük endekslerin lokomotifi oldu. Bilişim endeksi de %2,33 değer kazanarak dikkat çekti. BIST100 endeksinde son haftalarda devamlı yeni rekorlar kırılmasının ardından BIST30 da rekor tazelemeye devam ediyor. Güne sert yükselişle başlayan borsaların yanı sıra ons altın fiyatında da düşüş ve küresel risk iştahındaki artış olumlu havaya katkı sağlıyor. Ons altın $1870 seviyesinin de üzerini gördükten sonra geçtiğimiz hafta düşüşe başlamıştı. Öğle saatlerinde $1827’den işlem gören ons altın yeni haftada küresel hisse piyasalarını destekleyen ve birçok endeksin haftaya güçlü bir giriş yapmasına yardımcı oldu.

Satır Başları:

Borsalar Haftaya Güçlü Alışla Başladı BIST100 %1,18 artarak 1.386 seviyesine gelirken, BIST30 %1,24 artışla 1.539 seviyesine geldi. Döviz kurlarında ise yükseliş görüldü. Dolar 7,92, Euro 9,61 seviyelerinden işlem görüyor. Ons Altın 1.824 $’a geriledi.

BIST100 %1,18 artarak 1.386 seviyesine gelirken, BIST30 %1,24 artışla 1.539 seviyesine geldi. Döviz kurlarında ise yükseliş görüldü. Dolar 7,92, Euro 9,61 seviyelerinden işlem görüyor. Ons Altın 1.824 $’a geriledi. Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantının ana gündemini kısıtlamaların koronavirüse etkisi ile esnaf ve çiftçiler için kredi, kira ve yapılandırma paketi oluşturacak.

başkanlığında Kabine Toplantısı bugün yapılacak. Toplantının ana gündemini kısıtlamaların koronavirüse etkisi ile esnaf ve çiftçiler için kredi, kira ve yapılandırma paketi oluşturacak. TÜİK: Takvim etkisinden arındırılmış verilerle sanayi üretimi Ekim'de yıllık % 10,2 artış gösterdi. Aylık bazda ise %1,1 artış oldu.

Takvim etkisinden arındırılmış verilerle sanayi üretimi Ekim'de yıllık % 10,2 artış gösterdi. Aylık bazda ise %1,1 artış oldu. Bloomberg'in Kovid-19 sonrası dünyada para birimlerinin adil değerlerine ilişkin çalışmasında, Türk Lirası'nın olması gerekenden % 30 daha ucuz olduğu savunuldu.

Kovid-19 sonrası dünyada para birimlerinin adil değerlerine ilişkin çalışmasında, Türk Lirası'nın olması gerekenden % 30 daha ucuz olduğu savunuldu. Avrupa Birliği'nin Brexit baş müzakerecisi Michel Barnier, Britanya ile Brexit sonrası için bir ticaret anlaşmasına varmanın hala mümkün olduğunu söyledi.

BİST 100

Endeks güne 1.378 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.390 seviyesini gören BİST100 endeksinin şu saatlerde 1.387 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz.

Destek: 1.390

Direnç: 1.384

USDTRY

Şu saatlerde 7,9181 seviyelerinde hareket eden USD/TRY kuru güne 7,8489 seviyesinden başladı. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 7,9369 ve en düşük 7,8410 seviyelerini gören kur hafif alıcılı seyrediyor. Kur için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 7,9600 seviyesinde.

Destek: 7,8600 - 7,8000

Direnç: 7,9600 - 7,9900

EURTRY

Şu saatlerde 9,6166 seviyelerinde hareket eden EUR/TRY kuru güne 9,5160 seviyesinden başladı. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 9,6478 ve en düşük 9,5160 seviyelerini gören kur alıcılı seyrediyor. Kur için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 9,6700 seviyesinde.

Destek: 9,5400 - 9,4600

Direnç: 9,6700 - 9,7300

EURUSD

Güne 1,2126 seviyesinden başlayan paritenin şu saatlerde 1,2142 seviyelerinde hareket ettiğini izliyoruz. Öğleden önceki işlemlerde en yüksek 1,2156 ve en düşük 1,2116 seviyelerini gören EUR/USD paritesi hafif alıcılı seyrediyor. Parite için yukarı yönlü hareketlerde ilk direnç 1,2200 seviyesinde.

Destek: 1,2100 - 1,2100

Direnç: 1,2200 - 1,2200

ALTIN

Ons altın haftanın ilk işlem gününe 1.840 seviyesinden başladı. Öğleden önce en yüksek 1.854 en düşük 1.826 seviyelerini gören değerli metal şu saatlerde 1.833 seviyelerinde fiyatlanıyor. Ons altın için ilk destek 1.818 seviyelerinde.

Destek: 1.818 – 1.808

Direnç: 1.846 – 1.864

BRENT

Haftanın ilk işlem gününe 50,03 seviyesinden başlayan Brent petrol sabah saatlerinde en yüksek

50,79 en düşük 49,89 seviyelerini gördü. Şu saatlerde 50,47 seviyesinde hareket eden emtiada %1 artış gözleniyor.