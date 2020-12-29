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Piyasalarda toparlanma eğilimi devam edecek mi?

BIST 100 endeksi, yüzde 0,93 artışla günü 1.439 puandan tamamladı.(A1 Capital)

Ekonomi 29.12.2020, 10:01
11
Piyasalarda toparlanma eğilimi devam edecek mi?

Piyasalarda Toparlanma Eğilimi Devam Edecek Mi?

BIST 100 endeksi, yüzde 0,93 artışla günü 1.439 puandan tamamladı. Toplam işlem hacmi 25,2 milyar lira seviyesinde gerçekleşti.

Bankacılık endeksi yüzde 0,34, holding endeksi yüzde 0,57 değer kazandığı günde, sektör endeksleri arasında en fazla kazandıran yüzde 3,21 ile metal eşya makina, en çok kaybettiren ise yüzde 2,15 ile spor olduğu görülüyor.

ABD borsaları günü yükseliş ile tamamladı. Kapanışta, Dow Jones endeksi yüzde 0,68, S&P 500 endeksi yüzde 0,87 ve Nasdaq endeksi yüzde 0,74 değer kazandı. Haftanın ilk işlem gününde, ABD endekslerinde ülkede ekonomik destek paketine dair belirsizliklerin ortadan kalkmasının olumlu etkisi görüldü.

Haftanın ikinci işlem gününde, Yurtiçinde Ekonomi Güven Endeksi datası ve Bankacılık Sektörü Aylık Raporu verileri takip edilecek. Global piyasalarda ise ABD’de açıklanacak olan Konut Sektörü rakamları izlenecek.

Ayrıca, gün içerisinde Türkiye ile İngiltere Arasında imzalanması planlanan Serbest Ticaret Anlaşmasına dair gelişmeler yakından takip edilecek. Basında yer alan haberlere göre, anlaşmanın saat 15:30'da imzalanması bekleniliyor.

ABD’de teşvik paketi üzerinde belirsizliklerin ortadan kalkması risk iştahında artışları desteklediği görülüyor. Sabah saatlerinde Asya seansında ve küresel piyasalarda işlem gören endeks/endeks vadeli işlem sözleşmelerinin birçoğunda kısa vadede toparlanmaların devam ettiği izleniyor.



Manşette Öne Çıkanlar

·         Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) tarafından açıklanan Uluslararası Rezervler ve Döviz Likiditesi Gelişmeleri – Kasım 2020 verilerine göre; Resmi Rezerv Varlıkları, bir önceki aya göre yüzde 2,2 azalarak 82,7 milyar dolar düzeyinde gerçekleşmiştir. Bu dönemde alt kalemler itibarıyla, döviz varlıkları bir önceki aya göre yüzde 0,7 artarak 41,1 milyar dolar, altın cinsinden rezerv varlıkları ise yüzde 5,1 azalarak 40 milyar dolar olarak gerçekleşmiştir.

·         1 Ocak 2021 tarihinden itibaren geçerli olacak asgari ücret, brüt 3.577 Lira 50 Kuruş, net 2.825 Lira 90 Kuruş olarak açıklandı.

·         Çin'in faz 1 ticaret anlaşmasında almayı taahhüt ettiği ABD mallarının sadece yarısını ithal ettiğini gösteren son veriler, Asya devinin ticaret anlaşması taahhütlerinden oldukça uzak bir noktada olduğu belirtiliyor. (Kaynak: Bloomberg)

·         Rusya Başbakan Yardımcısı Alexander Novak yaptığı değerlendirmede, Gazprom’un Avrupa’ya olan boru hattı bağlantısı Kuzey Akım 2’nin inşa çalışmalarının devam ettiğini ve hattın tamamlanacağını ifade etti.

·         AB Komisyonu Sözcüsü yaptığı açıklamada, Pfizer ve BioNTech'in geliştirdiği 200 milyon doz Covid 19 aşısının dağıtımının 2021 Eylül ayına kadar tamamlanacağını ifade etti. Sözcü "200 milyon doz aşının dağıtımının 2021 Eylül ayına kadar tamamlanması planlanıyor" dedi.

·         Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısının ardından yaptığı açıklamada, " İngiltere ile serbest ticaret anlaşması imzalıyoruz" dedi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Gümrük Birliği Anlaşmasından sonraki en önemli ticari anlaşmamız olacaktır. İhracatımız 25 Aralık itibarıyla 2020 yılının tamamındaki hedeflerimizin üzerine çıkarak 166 milyar doları buldu. Yüksek katma değerli yatırımlarla cari açığımızı kapatıyor, dış finansman ihtiyacımızı azaltıyoruz. 2021 yılından itibaren hem Türkiye'nin hem İngiltere'nin kazanacağı yeni bir dönem başlıyor" dedi. (Kaynak: Bloomberght)

·         Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, yaptığı değerlendirmede "Ticari ilişkilerimizi kazan-kazan prensibiyle artırarak sürdürmemizi amaçlayan Serbest Ticaret Anlaşması, Birleşik Krallık ile ilişkilerimizin daha da derinleştirilmesi yönünde kritik bir adımdır." Dedi. (Kaynak: Anadolu Ajansı)

·         Ticaret Bakanı Ruhsar Pekcan, saat 15.30'da “Türkiye ile Birleşik Krallık Arasındaki Serbest Ticaret Anlaşması İmza Törenine” katılacağı açıklandı. (Kaynak: Foreks Haber)

·         ABD Temsilciler Meclisi, Başkan Donald Trump'ın veto ettiği 2021 savunma bütçe tasarısını, 3'te 2 çoğunluğun üzerinde yeniden onayladığı haberi basında yer aldı.

·         ABD Temsilciler Meclisi, yeni tip koronavirüs salgınına yönelik ekonomik destek paketinde yer alan 600 dolarlık nakit para yardımının 2 bin dolara çıkarılmasına ilişkin tasarıyı onayladığı açıklandı.

·         Resmi Gazete'de yayımlanan Cumhurbaşkanlığı kararnamesine göre telefon cihazlarının ve motorlu taşıtların imaline mahsus bazı batarya ve akü çeşitlerinde gümrük vergisi 15 Şubat 2022 tarihine kadar sıfırlandığı açıklandı.

·         Haftanın ikinci işlem gününde, global piyasalarda işlem gören endekslerde risk iştahının seyrine bağlı olarak Borsa İstanbul’un bugün hafif alıcılı açılış yapmasını öngörüyoruz. (Açılış beklentisinde uygulanan metodolojide: 0-2,0 puan aralığı yatay, 2,0-4,0 puan aralığı hafif alıcılı, 4,0 puan üstü pozitif, 0--2,0 puan aralığı yatay, -2,0--4,0 puan hafif satıcılı ve -4,0 puan üstü negatif olarak değerlendirilmektedir)

Yükselen

%

Düşen

%

Hacim

mn TL

BİST 100 Etki

+/-

GUBRF

10,00

BRYAT

-9,99

GUBRF

2.915

GUBRF

2,14

CMBTN

10,00

EMKEL

-9,98

KOZAL

1.541

SAHOL

1,45

INTEM

10,00

OLMIP

-9,85

SISE

1.441

TUPRS

0,98

TKURU

10,00

ISATR

-8,56

KRDMD

869

OTKAR

0,82

DAGHL

10,00

BRSAN

-7,79

BRSAN

733

EGEEN

0,80

YAPRK

10,00

BRKSN

-7,08

SKBNK

730

THYAO

-0,34

JANTS

10,00

CRFSA

-6,81

TRKCM

718

DOHOL

-0,19

OTKAR

10,00

NIBAS

-6,36

GARAN

717

PETKM

-0,18

EGEEN

10,00

SANKO

-6,35

SODA

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KOZAA

-0,15

PRKAB

9,97

TSGYO

-6,28

PETKM

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AGHOL

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