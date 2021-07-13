Piyasalarda sun durum ne? Altın, Dolar ve Euro ne kadar?

Yılbaşından bu yana Türk Lirası karşısında yükselişini sürdüren piyasalarda, Kurban Bayramı öncesinde yükseliş devam ediyor.

Uzmanlar, ABD'de artan tahvil talebinin dolar kurunu küresel para birimleri karşısında desteklediğini söyledi.

Analistler, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında görülen delta varyantının küresel risk iştahını olumsuz etkilemeye devam ettiğini belirtirken piyasalardaki yükseliş sürüyor.

Dolar 8,63 TL'den, Euro 10,25 TL'den, Sterlin ise 12,01 TL'den işlem görüyor.

Gümüş 7,29 TL'den fiyatlanırken, onsu 1.809 dolardan işlem gören altında, gram altın 497/502, çeyrek altın 807/824, Cumhuriyet altını 3.319/3.354 TL alış satış fiyatıyla işlem görüyor.

Kripto para piyasalarında ise haftasonundaki yükselişin ardından fiyatlar yeniden geri çekildi. Bitcoin 32 bin 976 dolardan, Etherium ise 2 bin 14 dolardan fiyatlanıyor.