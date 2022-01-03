Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Bugün açıklanan Aralık ayı enflasyon verileri sonrasında dolar, euro ve altında yükseliş sürüyor.

TL'nin değer kaybı yüzde 44

2021 yılının son haftasını 13 seviyelerinde tamamlayan dolar kuruyla birlikte, TL'nin kaybı yüzde 44 seviyesine ulaştı. Böylece yıl içinde yüzde 60'a yaklaşan değer kaybı bir miktar telafi edilmiş olsa da TL yılı büyük kayıplarla kapatmış oldu.

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 13,63 TL'den, Euro 15,50 TL'den, Sterlin ise 18,44 TL'den işlem görüyor.

Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 13,4570 lira, avronun satış fiyatı ise 15,2680 lira olmuştu.

Altın ve Gümüş

Onsu 1.822 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 787/799, çeyrek altın 1.279/1.310, Cumhuriyet altını ise 5.256/5.321 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 10,10 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında ise düşüş sürüyor. Bitcoin 46 bin 975 dolardan, Ethereum ise 3 bin 805 dolardan fiyatlanıyor.

Yılın ilk Cumhurbaşkanlığı Kabinesi toplanıyor

Yeni yılın ilk kabine toplantısı bugün AK Parti Genel Başkanı ve Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında gerçekleştirilecek. Memur ve emekliye ek zammın gündemde olması bekleniyor. Toplantının diğer önemli gündem maddesi koronavirüsle mücadele olacak. Kabine toplantısında Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, vakalardaki son durum ve yerli aşı çalışmalarıyla ilgili bilgi verecek. Türkiye’de de hızla yayılan Omicron varyantı kapsamlı olarak ele alınacak.