Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu? Benzin ve mazot kaç lira?

Kasım ayına da hızlı başlayan ve Türk Lirası karşısında yükselişini sürdüren hem döviz hem de değerli metallerde haftanın son işlem gününde az da olsa geri çekilme görüldü.

ABD Merkez Bankası'nın (Fed) açıklamalarında bankanın enflasyonla mücadelede hala uzun bir yolu olduğuna vurgu yaparken, ekonomik aktivitenin güçlü kalmaya devam ettiğini bildirdi. Dün, ABD’de açıklanan makroekonomik verilere göre perakende satışlar aylık yüzde 1,3 artışla beklentileri geride bıraktı.

Analistler, enflasyonun yüksek kalmaya devam etmesinin daha büyük faiz artışlarına gidilmesine sebep olabileceğini belirtti. Öte yandan ABD Merkez Bankası'nın (Fed), aralık ayında gerçekleştirilecek para politikası toplantısında faiz oranlarını 50 baz puan artırması bekleniyor.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 18,59 TL'den, Euro 19,29 TL'den, Sterlin 22,14 TL'den, Japon Yeni ise 13,28 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,61 lira, euronun satış fiyatı ise 19,24 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.762 Dolar'dan, Gram altın 1.053 TL'den, Çeyrek altın 1.693 TL'den, Cumhuriyet altını 6.967 TL'den, Gümüş ise 12,62 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise güne Bitcoin 16.777 Dolar'dan, Ethereum 1.217 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor. Jeopolitik gerginliklere ilişkin endişelerin azalmasıyla, brent petrol fiyatlarındaki düşüş sınırlı kaldı.

Brent petrolün varil fiyatı da 90,34 Dolar'dan işlem görüyor.

Araç sahiplerine bir ''müjdecik''daha: ''İndirimcik'' geliyor!

Brent petrol fiyatları ve dövizdeki değişikliklerle birlikte vatandaşlar benzin ve motorin fiyatlarını takibe devam ediyor.

Benzine cumartesi gününden itibaren geçerli olmak üzere 75 kuruş indirim gelmesi bekleniyor. Motorin grubunda ise herhangi bir zam ya da indirim haberi bulunmuyor.

Güncel akaryakıt pompa fiyatlarına göre;

İstanbul'da motorin litre fiyatı 24.79 liradan satılıyor.

Benzinin litresi ise ortalama 21,93 satılıyor.

Motorin ve benzine indirim gelmişti

Hafta içerisinde motorine 1,56 TL'lik, benzine de 77 kuruş indirim gelmişti.

2022 yılbaşında benzinin litre fiyatı 12,91 TL; motorinin ise 12,76 TL düzeyindeydi.

Son zam geçen ay başı gelmişti

Son olarak 3 Kasım 2022 Perşembe gününü 4 Kasım 2022 Cuma gününe bağlayan gece, benzin fiyatına 1 lira 31 kuruş, otogaza 49 kuruş zam gelmişti. Akaryakıt zammı 4 Kasım 2022 Salı günü itibarıyla pompa fiyatlarına yansımıştı.

Akaryakıt fiyatları il, ilçe ve bayiler arasında farklılık gösterse de güncel akaryakıt pompa fiyatları ortalama şu şekilde:

İstanbul Anadolu Yakası:

İstanbul Anadolu yakasında bir litre benzin fiyatı: 21,93 TL

İstanbul motorin (mazot) litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 24,80 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Anadolu Yakası'nda 10,54 TL

İstanbul Avrupa Yakası:

İstanbul Avrupa Yakası'nda bir litre benzin fiyatı: 21,92 TL

İstanbul motorin litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 24,78 TL

İstanbul LPG litre fiyatı Avrupa Yakası'nda 10,80 TL

Ankara:

Ankara'da benzin litre fiyatı 22,08 TL

Ankara'da motorin litre fiyatı 24,91 TL

Ankara'da LPG litre fiyatı 10.79 TL

İzmir:

İzmir'de benzin litre fiyatı 22,09 TL

İzmir'de motorin litre fiyatı 24,94 TL

İzmir'de LPG litre fiyatı 10,54 TL