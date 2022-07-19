Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Kurban Bayramı ve 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü'nün birleştiği tatil haftasının ardından yeni haftaya da yükselişle başlayan piyasalarda TCMB'nin kritik faiz kararı bekleniyor.

21 Temmuz Perşembe günü toplanacak olan TCMB Para Politikası Kurulu'nda politika faizinin yüzde 14 seviyesinde sabit bırakması bekleniyor. TCMB, geçen yılın son 4 toplantısında faizde toplam 500 baz puan indirime gittikten sonra, bu yılın ilk 6 toplantısında bir değişiklik yapmamıştı. Gözler şimdi alınacak yeni faiz kararında.

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 17,46 TL'den, Euro 17,75 TL'den, Sterlin ise 20,93 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.710 dolardan, Gram altın 959 TL'den, çeyrek altın 1.543 TL'den, Cumhuriyet altını ise 6.349 TL'den,



Gümüş ise 10,52 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 20'yi bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 21 bin 972 Dolar, Ethereum ise bin 526 Dolar'dan işlem görüyor.

Petrol fiyatında düşüş sürüyor

Petrol piyasasında yeni hafta yükselişle başladı. ABD ham petrolü 101 doların üzerinden işlem görürken, Brent petrol de 105 dolar seviyesini aştı. ABD ham petrolü geçen hafta yüzde 7'ye varan düşüş kaydetmişti. Fiyatlardaki yükselişte, zayıflayan dolar endeksi ve arz daralmasına ilişkin endişeler etkili oldu.