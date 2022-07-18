Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Piyasalar Kurban Bayramı ile 15 Temmuz Demokrasi Ve Milli Birlik Günü'nün birleştiği tatil haftasını geride bırakan piyasalar yeni haftaya yine endişe veren seviyede başladı.

ABD'de haziranda beklentileri aşan enflasyon, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) temmuz toplantısında tarihi 100 puanlık faiz artışına gitme olasılığını gündeme getirdi. Para piyasalarında bankanın temmuz toplantısında yüzde 80 ihtimalle 100 baz puan faiz artıracağı fiyatlanmaya başladı. Fiyatlamalar Fed'in eylül toplantısında ise yüzde 80 ihtimalle 75 baz puan faiz artışı yapmasının beklendiğini gösteriyor.

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 17,46 TL'den, Euro 17,62 TL'den, Sterlin ise 20,74 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.714 dolardan, Gram altın 958 TL'den, çeyrek altın 1.542 TL'den, Cumhuriyet altını ise 6.343 TL'den,

Gümüş ise 10,57 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 20'yi bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 21 bin 387 Dolar, Ethereum ise bin 416 Dolar'dan işlem görüyor.

Petrol fiyatında düşüş sürüyor

Petrol piyasasında yeni hafta yatırımcıların ABD Başkanı Joe Biden'ın Körfez ziyareti, resesyon endişeleri ve doların yükselmesine yönelik fiyatlamalarıyla temkinli başladı.

ABD ham petrolü 98 doların üzerinden işlem görürken, Brent petrol de 102 dolar sınırına geldi.

ABD ham petrolü geçen hafta yüzde 7'ye varan düşüş kaydetmişti.

Petrol piyasasında dikkatler ABD Başkanı Joe Biden'ın Suudi Arabistan'a yaptığı ziyarete çevrilmişti.

Biden ve 9 Arap ülkesinden liderlerin katılımıyla düzenlenen Cidde Güvenlik ve Kalkınma Zirvesi'nde, ev sahibi Suudi Arabistan Veliaht Prens Bin Selman, ülkesinin petrol üretim kapasitesini günlük 13 milyon varile çıkaracaklarını tekrarladı.