Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Dolar 15 TL sınırında, Euro ise 17 TL'ye doğru ilerliyor. Gram altın ise 1.000 TL'yi zorlamaya devam ediyor. İşte haftanın son işlem gününde, dolar, euro, sterlin, altın, gümüş ve kripto para piyasalarında son durum.
Dolar, Euro ve Sterlin
Dolar 14,89 TL'den, Euro 16,41 TL'den, Sterlin ise 19,52 TL'den işlem görüyor.
Altın ve gümüş
Onsu 1.985 dolar olan altında, gram altın 949/950, çeyrek altın 1.526/1.527 Cumhuriyet altını ise 6.280/6.281 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.
Gümüş ise 12,28 TL'den fiyatlanıyor.
Kripto para piyasaları
Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 38 bin 495 , Ethereum 2 bin 542 dolardan işlem görüyor.
Petrol fiyatları sert düştü
Brent petrolün varil fiyatı, arz endişelerinin hafiflemesiyle uluslararası piyasalarda 110,77 dolara düştü.
Bugün 130,31 dolardan açılan Brent petrolün varil fiyatı, saat 21.30 itibarıyla yüzde 15 düşüşle 110,77 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili 107,75 dolardan alıcı buldu.