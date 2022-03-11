Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 14,89 TL'den, Euro 16,41 TL'den, Sterlin ise 19,52 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Onsu 1.985 dolar olan altında, gram altın 949/950, çeyrek altın 1.526/1.527 Cumhuriyet altını ise 6.280/6.281 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 12,28 TL'den fiyatlanıyor.

Kripto para piyasaları

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 38 bin 495 , Ethereum 2 bin 542 dolardan işlem görüyor.

Petrol fiyatları sert düştü

Brent petrolün varil fiyatı, arz endişelerinin hafiflemesiyle uluslararası piyasalarda 110,77 dolara düştü.

Bugün 130,31 dolardan açılan Brent petrolün varil fiyatı, saat 21.30 itibarıyla yüzde 15 düşüşle 110,77 dolara geriledi. Aynı dakikalarda Batı Teksas (WTI) türü ham petrolün varili 107,75 dolardan alıcı buldu.