Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası FED'in faiz artırımları konusunda daha agresif olacağı beklentilerinin ABD Doları'nı güçlendirmesi altın fiyatını aşağı yönlü baskı altında tutmaya devam ediyor. Piyasaların takip ettiği maddelerin başında yine koronavirüs salgını ilk sırada yer alırken, Rusya-Ukrayna gerilimi de piyasaları domine ediyor.

Tahvil piyasalarındaki fiyatlamalarda ise Fed'in martta 50 baz puanlık faiz artışına gidebileceği ihtimali güçlenmeye devam ederken, Fed üyeleri de konuya ilişkin sözle yönlendirmelerini sürdürüyor.

Analistler, teknik açıdan dolar endeksinde 97,8 seviyesinin direnç olduğunu kaydederek, 96,7'nin destek konumunda bulunduğunu belirtti.

Bu bilgilerin gölgesinde piyasalarda ise son durum şöyle:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 13,31 TL'den, Euro 15 TL'den, Euro ise 17,94 TL'den işlem görüyor.

Altın ve Gümüş

Onsu 1.802 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 765/772, çeyrek altın 1.240/1.265, Cumhuriyet altını ise 5.105/5.153 alış/satış fiyatıyla işlemde.

Gümüş ise 9,67 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında Bitcoin 38 bin 516, Ethereum ise 2 bin 736 dolar seviyesinde.

Brent petrolün varil fiyatı 89,48 dolar

Brent petrolün varili, uluslararası piyasalarda 89,48 dolardan işlem görüyor.

Cuma günü 91,70 dolara kadar yükselen Brent petrolün varil fiyatı, günü 88,52 dolar seviyesinde tamamladı. Brent petrolün varili, bugün saat 09.22 itibarıyla kapanışa göre yüzde 1,1 artışla 89,48 dolardan işlem gördü. Aynı dakikalarda Batı Teksas türü ham petrolün varili 87,84 dolardan alıcı buldu.

Cuma günü varil başına 91,70 dolarla, fiyatlar Ekim 2014'ten bu yana en yüksek seviyeye ulaştı. Bu yükselişte, Doğu Avrupa ve Orta Doğu'da devam eden gerilimlerin arz kesintilerine yönelik endişeleri artırması etkili oldu.