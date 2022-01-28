Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?

ABD Merkez Bankası FED'in faiz kararı ile hareketlenen piyasalarda Dolar ve Euro'daki yükseliş sürerken, altındaki geri çekilme devam ediyor.

Daha önce 2022 yılında faiz arttırımına gideceğini açıklayan FED, yılın ilk faiz kararında faizleri yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı. FED'in bu kararı "FED faiz artırımını Mart'a bıraktı" yorumlarına yol açtı.

Powell'ın açıklamaları sonrasında piyasalarda başlayan hareketlilikle birlikte dolar, diğer para birimlerine karşı güçlenirken dolar endeksi, 96,940 ile Temmuz 2020'den bu yana gördüğü en yüksek seviyeye çıktı.

Benzer hareketlerin yaşandığı euro/dolar endeksi de 19 ayın dibini gördü ve 1,1182'ye geriledi.

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 13,63 TL'den, Euro 15,22 TL'den, Sterlin ise 18,30 TL'den işlem görüyor.

Altın ve Gümüş

Onsu 1.798 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 780/788, çeyrek altın 1.266/1.292, Cumhuriyet altını ise 5.207/5.267 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 9,99 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 37 bin 252 dolardan, Ethereum ise 2 bin 448 dolardan fiyatlanıyor.