Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?

2021 yılının son çeyreğinde Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kıran piyasalar Hükümetin döviz kuru ve altın kuru korumalı TL mevduatı hesabı adımlarıyla sakinlemişti.

Ancak 2022 yılına da Türk Lirası karşısında yükselişle başlayan hem döviz hem de emtia piyasalarında ibre hala yeşil ve kritik seviyenin üstündeki yükseliş devam ediyor.

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 13,86 TL'den, Euro 15,69 TL'den, Sterlin ise 18,86 TL'den işlem görüyor.

Altın ve Gümüş

Onsu 1.792 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 788/795, çeyrek altın 1.278/1.305, Cumhuriyet altını ise 5.257/5.316 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.

Gümüş ise 9,88 TL'den fiyatlanıyor.

Bitcoin ve Ethereum

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 42 bin 125 dolardan, Ethereum ise 3 bin 170 dolardan fiyatlanıyor.