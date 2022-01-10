Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Piyasalarda hem dövizdeki hem de emtiadaki yükseliş devam ediyor. Yeni yıla da yükselişle başlayan piyasalarda, işte dolar, euro, sterlin, altın ve gümüşte son durum.
2021 yılının son çeyreğinde Türk Lirası karşısında rekor üstüne rekor kıran piyasalar Hükümetin döviz kuru ve altın kuru korumalı TL mevduatı hesabı adımlarıyla sakinlemişti.
Ancak 2022 yılına da Türk Lirası karşısında yükselişle başlayan hem döviz hem de emtia piyasalarında ibre hala yeşil ve kritik seviyenin üstündeki yükseliş devam ediyor.
Dolar, Euro ve Sterlin
Dolar 13,86 TL'den, Euro 15,69 TL'den, Sterlin ise 18,86 TL'den işlem görüyor.
Altın ve Gümüş
Onsu 1.792 dolardan fiyatlanan altında, gram altın 788/795, çeyrek altın 1.278/1.305, Cumhuriyet altını ise 5.257/5.316 TL alış/satış fiyatıyla işlem görüyor.
Gümüş ise 9,88 TL'den fiyatlanıyor.
Bitcoin ve Ethereum
Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 42 bin 125 dolardan, Ethereum ise 3 bin 170 dolardan fiyatlanıyor.