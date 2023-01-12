Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?
Yeni yıla hızlı giren para ve değerli metallerin; Dolar, Euro ve altın karşısındaki yükselişi sürüyor. İşte Dolar, Euro, Sterlin, Yen, altın, gümüş, brent petrol ve kripto para piyasalarında son durum...
İşte piyasalarda son durum:
Dolar, Euro ve Sterlin
Dolar 18,77 TL'den, Euro 20,24 TL'den, Sterlin 22,87 TL'den, Japon Yeni ise 14,28 TL'den işlem görüyor.
Altın ve gümüş
Ons altın 1.885 Dolar'dan, Gram altın 1.138 TL'den, Çeyrek altın 1.829 TL'den, Cumhuriyet altını 7.527 TL'den,
Gram Gümüş ise 14,27 TL'den fiyatlanıyor.
Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.
Kripto paralar
Kripto para piyasalarında ise uzun süredir devam eden düşüş hareketi durdu.
Bitcoin 18.173 Dolar'dan, Ethereum ise 1.401 Dolar'dan işlem görüyor.
Brent Petrol
Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.
Brent petrolün varil fiyatı da 82,73 Dolar'dan işlem görüyor.