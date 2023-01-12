Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 18,77 TL'den, Euro 20,24 TL'den, Sterlin 22,87 TL'den, Japon Yeni ise 14,28 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.885 Dolar'dan, Gram altın 1.138 TL'den, Çeyrek altın 1.829 TL'den, Cumhuriyet altını 7.527 TL'den,

Gram Gümüş ise 14,27 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise uzun süredir devam eden düşüş hareketi durdu.

Bitcoin 18.173 Dolar'dan, Ethereum ise 1.401 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 82,73 Dolar'dan işlem görüyor.