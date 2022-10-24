Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Dolar kuru haftanın ilk işlem gününde zirveye yakın seyrediyor. Kur son bir aydır 18.55 - 18.65 aralığında işlem görüyor. Euro/TL'de ise dalgalı seyir devam ediyor. Altın fiyatlarında da toparlanma başladı. 970 liranın altına gerileyen gram altın yeniden 990 TL'ye yükseldi.

​MERKEZ BANKASI FAİZ İNDİRDİ

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası, politika faizini yüzde 12'den yüzde 10.50 seviyesine çekti. Böylece 150 baz puanlık indirime gidilmiş oldu. Piyasaların beklentisi ise 100 baz puanlık bir indirim yapılacağı yönündeydi.

İŞTE PİYASALARDA SON DURUM:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,59 TL'den başlayan Dolar 18,59 TL'den,

18,34 TL'den başlayan Euro 18,30 TL'den,

21,10 TL'den başlayan Sterlin 21,08 TL'den,

12,58 TL'den başlayan Japon Yeni ise 12,48 TL'den işlem görüyor.

Cuma günü, doların satış fiyatı 18,5813 lira, euronun satış fiyatı ise 18,3305 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.657 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.657 Dolar'dan,

990 TL'den başlayan Gram altın 990 TL'den,

1.593 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.593 TL'den,

6.555 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.553 TL'den,

11,62 TL'den başlayan Gümüş ise 11.62 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise güne 19.497 Dolar'dan başlayan Bitcoin 19.335 Dolar'dan,

1.330 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.345 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 91,54 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 90,88 Dolar'dan işlem görüyor.