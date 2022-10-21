Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Dolar küresel piyasaların yükselişe mola vermesiyle yeniden yükselişe geçti. Küresel piyasaların soluklandığı bir günde doların diğer para birimleri karşısındaki gücünü gösteren DXY endeksi bugün 113'ün üstünde işlem görüyor.

İŞTE PİYASALARDA SON DURUM:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,59 TL'den başlayan Dolar 18,58 TL'den,

18,21 TL'den başlayan Euro 18,16 TL'den,

20,89 TL'den başlayan Sterlin 20,80 TL'den,

12,38 TL'den başlayan Japon Yeni ise 12,35 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,5913 lira, euronun satış fiyatı ise 18,2068 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.628 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.621 Dolar'dan,

973 TL'den başlayan Gram altın 968 TL'den,

1.564 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.558 TL'den,

6.437 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.410 TL'den,

11,19 TL'den başlayan Gümüş ise 11.10 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise güne 19.025 Dolar'dan başlayan Bitcoin 19.032 Dolar'dan,

1.282 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.287 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 92,73 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 92,79 Dolar'dan işlem görüyor.