Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Dolar yeni haftada tarihi zirveye yakın seyrediyor.

Analistler, ABD'de perşembe günü açıklanan enflasyon verilerinin beklentilerin üzerinde gerçekleşmesiyle piyasalarda oynaklığın arttığını söyledi.

Veri sonrası para piyasalarındaki fiyatlamalarda ABD Merkez Bankası'nın (Fed) gelecek ay 75 baz puan faiz artırmasına kesin gözüyle bakıldığını aktaran analistler, aralık toplantısı için de 75 baz puan faiz artışı beklentilerinin yüzde 62 seviyesinde olduğunu bildirdi.

GÖZLER TCMB'NİN FAİZ KARARINDA

Piyasalarda bu hafta gözler Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın (TCMB) perşembe günkü para politikası kararlarına çevrildi.

AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistlerin tamamı, gelecek hafta TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısında politika faizinin yüzde 12'den yüzde 11'e indirileceğini tahmin ediyor.

İŞTE PİYASALARDA SON DURUM:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,56 TL'den başlayan Dolar 18,56 TL'den,

18,28 TL'den başlayan Euro 18,32 TL'den,

21,11 TL'den başlayan Sterlin 21,17 TL'den,

12,45 TL'den başlayan Japon Yeni ise 12,48 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,5815 lira, euronun satış fiyatı ise 18,2951 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.650 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.659 Dolar'dan,

986 TL'den başlayan Gram altın 991 TL'den,

1.585 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.593 TL'den,

6.524 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.558 TL'den,

11,18 TL'den başlayan Gümüş ise 11.28 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise güne 19.532 Dolar'dan başlayan Bitcoin 19.560 Dolar'dan,

1.329 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.332 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 91,92 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 92,34 Dolar'dan işlem görüyor.