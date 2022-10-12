Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Güne 18,58 TL'den başlayan Dolar 18,58 TL'den,

18,04 TL'den başlayan Euro 18,05 TL'den,

20,37 TL'den başlayan Sterlin 20,42 TL'den,

12,75 TL'den başlayan Japon Yeni ise 12,70 TL'den işlem görüyor.

Dün, doların satış fiyatı 18,5902 lira, euronun satış fiyatı ise 18,0504 lira olmuştu.

Altın ve gümüş

Güne 1.666 Dolar'dan başlayan Ons altın 1.667 Dolar'dan,

995 TL'den başlayan Gram altın 996 TL'den,

1.601 TL'den başlayan Çeyrek altın 1.601 TL'den,

6.587 TL'den başlayan Cumhuriyet altını 6.588 TL'den,

11,47 TL'den başlayan Gümüş ise 11.44 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise güne 19.071 Dolar'dan başlayan Bitcoin 19.075 Dolar'dan,

1.282 Dolar'dan başlayan Ethereum ise 1.289 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Güne 93,67 Dolar'dan başlayan Brent petrolün varil fiyatı da 93,77 Dolar'dan işlem görüyor.