Piyasalarda son durum ne? Dolar ve Euro ne kadar oldu?

Merkez bankalarının geçen hafta agresif bir şekilde faizleri artırması ve yüksek faiz ortamının bir müddet daha süreceği sinyali vermesinin ardından küresel çapta dolar talebi güçlenmeye devam etti.

Altının ons fiyatı ise güçlenen ABD dolarının etkisi ile 2,5 yılın en düşük seviyesini test etti.

İşte piyasalarda son durum:

Dolar, Euro ve Sterlin

Dolar 18,54 TL'den, Euro 18 TL'den, Sterlin ise 20,08 TL'den işlem görüyor.

Altın ve gümüş

Ons altın 1.649 Dolar'dan, Gram altın 982 TL'den, Çeyrek altın 1.580 TL'den, Cumhuriyet altını 6.503 TL'den,

Gümüş ise 11,17 TL'den fiyatlanıyor.

Altın ve gümüş fiyatları bankalar arası piyasada ve serbest piyasada yüzde 25'i bulan makasla işlem görüyor.

Kripto paralar

Kripto para piyasalarında ise Bitcoin 19.535 Dolar'dan, Ethereum ise 1.341 Dolar'dan işlem görüyor.

Brent Petrol

Brent petrol ve döviz kurundaki dalgalanma nedeniyle akaryakıt fiyatları bir aşağıya bir yukarı hareket etmeye devam ediyor.

Brent petrolün varil fiyatı da 87,62 Dolar'dan işlem görüyor.